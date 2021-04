BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Techstars, il network globale che aiuta gli imprenditori a ottenere il successo, e il Ministero delle Comunicazioni e dell'Informatica del Regno di Arabia Saudita oggi hanno annunciato una collaborazione per lanciare The Riyadh Techstars Accelerator. L'acceleratore entra nell'ecosistema emergente delle startup in Arabia Saudita per collaborare con nuove aziende e imprenditori alla realizzazione ed espansione delle loro attività commerciali nel Medio Oriente e in Nord Africa, sottolineando la missione di Techstars di rendere l'innovazione e l'imprenditorialità più accessibili e inclusive a un maggior numero di imprenditori.

