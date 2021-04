Techstars et le MCIT lancent le "Riyadh Techstars Accelerator"

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Techstars, réseau mondial soutenant la réussite des entrepreneurs, et le ministère des Communications et des Technologies de l'information du Royaume d'Arabie saoudite ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour lancer le Riyadh Techstars Accelerator. L'accélérateur intègre le florissant écosystème des startups d'Arabie saoudite pour travailler avec les jeunes entreprises et les entrepreneurs qui créent et développent leurs activités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soulignant ainsi la mission de Techstars visant à rendre l'innovation et l'esprit d'entreprise plus accessibles et inclusifs pour un plus grand nombre d'entrepreneurs.

Le Riyadh Techstars Accelerator aura pour mission d'attirer des startups dans la région MENA et de poser les jalons de l'innovation future dans l'économie numérique de la région. L'accélérateur sera le premier de Techstars en Arabie saoudite, même si l'organisation est active dans la région depuis des années avec plus de 700 événements Techstars Startup Weekend, le Techstars Dubai Accelerator et le Techstars Hub71 Accelerator à Abu Dhabi.

L'accélérateur fait suite à une coopération antérieure entre le ministère et Techstars en juillet dernier, dans le cadre du Techstars Startup Weekend COVID-19 KSA, au cours duquel plus de 550 entrepreneurs saoudiens, dont deux tiers de femmes, ont participé à des panels virtuels, des ateliers et des événements de mise en réseau pour relever les défis posés par la pandémie de COVID-19.

"Avec un esprit d'entreprise croissant en Arabie saoudite, et l'engagement inébranlable de la communauté à développer un solide écosystème de startups dans la région, s'établir à Riyad est quelque chose que nous attendions avec impatience", a déclaré Gagan Bhatia, directeur général de Techstars. "Nous sommes ravis de travailler avec le MCIT pour promouvoir l'innovation dans le Royaume, soutenir les entrepreneurs et les aider à faire avancer leurs idées et leurs entreprises dans la région. Chez Techstars, nous croyons que les grandes idées viennent de partout. Nous sommes impatients de rendre l'entrepreneuriat plus accessible et de proposer davantage d'opportunités à un plus grand nombre d'entrepreneurs dans la région MENA à travers ce partenariat."

L'accélérateur Techstars de Riyad acceptera les candidatures à partir du 10 mai 2021, pour un programme de 13 semaines qui aura lieu de novembre 2021 à février 2022. Un directeur général de Techstars pilotera l'accélérateur avec le soutien d'un responsable du programme Techstars, ainsi que des dirigeants et des mentors du MCIT. Les participants au programme de trois mois bénéficieront d'un financement, d'un mentorat pratique de la part des réseaux Techstars et du MCIT, d'un accès à des ateliers et à des ressources sélectionnées, et d'un accès à vie au réseau mondial Techstars.

"L'esprit d'entreprise reposant sur la technologie et l'innovation est un élément clé de la réalisation de la Vision 2030, le plan de transformation sociale et de diversification économique de notre pays. Notre population est composée de 70% de jeunes. Ce sont nos natifs numériques et nous voulons tirer parti de leur énergie et de leur curiosité pour faire un bond en avant avec l'innovation", a déclaré M. Ahmed Altheneyan, vice-ministre des compétences futures et de l'entrepreneuriat numérique. "Le ministère et Techstars uniront leurs efforts pour mettre à l'échelle l'impact de leurs ressources et capacités combinées afin de véritablement accélérer l'entrepreneuriat numérique, à travers le Royaume, où nous sommes déjà témoins de la croissance d'une communauté dynamique d'investissement en capital-risque, de l'adoption rapide de la technologie et de la façon dont la transformation numérique permet aux entreprises de se réinventer pour devenir plus compétitives."

Les startups intéressées par l'accélérateur sont invitées à visiter la page The Riyadh Techstars Accelerator ou à exprimer leur intérêt ici. Les entreprises désireuses d'en savoir plus sur les accélérateurs Techstars et sur l'engagement de Techstars en faveur de l'innovation dans les entreprises peuvent se rendre sur techstars.com/corporate-innovation-partnerships.

À propos de Techstars

Le réseau mondial Techstars aide les entrepreneurs à réussir. Fondée en 2006, Techstars a démarré avec trois idées simples : les entrepreneurs créent un meilleur avenir pour tous, la collaboration stimule l'innovation et les grandes idées peuvent venir de partout. Aujourd'hui, nous avons pour mission de faire en sorte que toute personne sur la planète puisse contribuer au succès des entrepreneurs et en tirer profit. En marge d'exploiter des programmes d'accélération et des fonds de capital-risque, nous agissons en mettant en relation les start-ups, les investisseurs, les entreprises et les villes en contribuant ainsi à établir des communautés de start-ups florissantes. Techstars a investi dans plus de 2 400 entreprises dont la capitalisation boursière combinée dépasse aujourd'hui 204 milliards de dollars. www.techstars.com

À propos du MCIT

Le MCIT a pour mission de construire une infrastructure numérique robuste et de pointe afin que la transformation numérique s'accélère et soutienne ainsi les orientations de la Vision 2030 saoudienne, qui vise à promouvoir le rôle du secteur des technologies de l'information et de la communication pour bâtir une société numérique, un gouvernement numérique, une économie numérique florissante et un avenir innovant pour le Royaume.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.