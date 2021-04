La Banque Postale sceglie Ebury per supportare le attività internazionali delle PMI sue clienti

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Per supportare le PMI sue clienti e le loro attività internazionali, La Banque Postale migliora la propria offerta unendo le forze con Ebury, un partenariato che consentirà ai clienti della banca che hanno accesso ai servizi di Ebury di aprire un conto corrente in valuta straniera, di effettuare operazioni in valuta a pronti in 140 divise estere e di trasferire denaro nel mondo da una piattaforma sicura e dedicata, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

