龐貝藍鑽琴酒以成為全球最具永續性的琴酒為己任

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--經過數十年努力與農民及供應商建立永續的夥伴關係，家族企業百加得有限公司(Bacardi Limited)旗下的標誌性頂級琴酒——龐貝藍鑽琴酒(BOMBAY SAPPHIRE)自豪地宣佈，其全部10種植物成分都將在2021年獲得永續性認證。這款琴酒中八種成分的供應商已獲得For Life標準認證，其目標是在今年旅行限制解除後的幾個月內完成剩餘兩種成分（迦納的摩洛哥豆蔻和中國甘草）生產商的認證。

作為全球首屈一指的私人控股烈酒公司，百加得的目標是在2025年達成100%的主要成分採購自永續認證供應商，而上述消息則是其朝著這一目標邁進的重要一步。

這10種植物成分，包括托斯卡納的杜松子、摩洛哥的香菜、西班牙的檸檬皮和爪哇的蓽澄茄，均由龐貝藍鑽琴酒植物大師Ivano Tonutti手工挑選，用於創造出琴酒清新香醇的味道。

只有品質一流的植物才會被Ivano選中，而他的工作還不限於此。For Life認證由世界首屈一指的永續實務認證專業機構Ecocert S.A.頒發，該認證認可了 Ivano和百加得的承諾，即只與秉持負責任行事原則的供應商合作，確保農民、其社區和環境的永續未來。

龐貝藍鑽琴酒在烈酒業率先達成永續性。該品牌長期以來一直投資於新的創新，為複雜的挑戰提供創造性的解決方案。2014年在英國拉弗斯托克開業時，龐貝藍鑽琴酒釀酒廠展示了許多這樣的創新，為永續性樹立了新標準——該釀酒廠的設計被廣受認可的建築環境評估機構BREEAM評為「傑出」。

Ivano Tonutti表示：「我們採用360度的全面方法來追求永續發展。我們有責任像關心農民為龐貝藍鑽琴酒種植和收割的植物一樣，盡可能關心農民及其社區。我們關心他們的福祉並投資於永續農業實務，協助保護環境及其後代的生計。」

一個實際的例子是迦納的一個村莊，多年來，百加得一直與當地的非政府組織AIESEC合作，協助社區建立自己的獨立農業合作社，從安裝抽水機（現已開始為村莊提供淡水）到聘請農學家提供專家建議和指導。今年，這個村莊將收割為龐貝藍鑽琴酒提供的第一批摩洛哥豆蔻。

Ecocert執行長Philippe Thomazo表示：「For Life認證讓消費者放心：產品成分來自致力於持續改進的組織。獲得For Life認證即表示，為龐貝藍鑽琴酒種植和收割經認證植物的供應商在各個方面都秉持負責任的行事原則。」

龐貝藍鑽琴酒副總裁Natasha Curtin表示：「我為Ivano和他的團隊取得的最新成就感到無比驕傲。從產業角度出發，我們必須投資於更具永續性的未來。Ivano花費20多年的時間與世界各地的農民和供應商建立密切的關係。憑藉他的經驗和專業知識，我們已經為植物成分的永續來源勾勒出藍圖，我們希望這將激勵其他人紛紛跟進。」

百加得與供應商密切合作，幫助他們獲得For Life認證。若要獲得認證，供應商必須承諾在以下領域持續改進：

- 參與收割和供應植物成分的人員的福祉；

- 減少對環境的影響；

- 負責任的採購行為；

- 以及地方層面和供應鏈關鍵階段的永續發展。

欲進一步瞭解百加得的永續發展承諾以及成為在環境保護方面最負責任之全球性烈酒公司的願景，請造訪：https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/。

始終理性飲酒。

關於龐貝藍鑽琴酒

龐貝藍鑽琴酒是全球排名第一的頂級琴酒，由來自全球各地的10種植物成分的獨特組合釀製而成。在位於英國漢普郡的龐貝藍鑽琴酒釀酒廠歷史悠久的廠房內，烈酒蒸汽經過穿孔式銅製酒籃，籃內是手工填入的10種植物成分。透過這一著名蒸餾過程（稱為蒸汽灌注），龐貝藍鑽琴酒完美捕捉了每一種植物自然、芳香的氣息，形成琴酒清新明快的口味。龐貝藍鑽琴酒在2017年舊金山世界烈酒大賽(San Francisco World Spirits Competition)中獲得雙金獎，是一致公認的製作工藝極佳的優質琴酒。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.bombaysapphire.com。

龐貝藍鑽琴酒是百加得有限公司旗下品牌，公司全球總部位於百慕達漢彌頓。百加得有限公司是指百加得集團公司，包括百加得國際有限公司。

關於百加得有限公司

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私人烈酒公司，生產並銷售獲得國際認可的烈酒和紅酒。百加得有限公司品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒和氣泡酒、 CAZADORES®100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它一流的新興品牌。近160年前，家族企業百加得有限公司創立於古巴聖地牙哥，目前員工超過7,000人，在11個國家經營多處生產設施，產品銷往170多個國家。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司。敬請造訪 www.bacardilimited.com，或在Twitter、LinkedIn或Instagram上關注我們。

關於Ecocert集團

30多年來，Ecocert一直致力於永續經營和發展全球有機農業，透過培訓、諮詢和獨立認證服務，為利害關係者瞭解、實施和促進永續發展實務提供支援。Ecocert只提供根據嚴格的環境和社會標準制定的一系列精選、認可和高要求標準。對於希望進一步推動轉型的組織，Ecocert還制訂了更高要求的創新計畫（Fair For Life、For Life、En Cuisine等）。如今，集團已成為全球首屈一指的有機農業和化妝品認證公司，透過由31家分公司和超過1,700家合作者形成的國際網路，遍及130多個國家。如欲進一步瞭解Ecocert為建立永續的世界所採取的行動，請造訪www.ecocert.com，或在LinkedIn和Facebook上關注Ecocert。

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