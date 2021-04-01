孟买蓝宝石以成为全球具有高度可持续性的金酒为己任

百慕大哈密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--经过数十年努力与农民及供应商建立可持续的伙伴关系，家族企业百加得有限公司(Bacardi Limited)旗下的标志性高档金酒——孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE)自豪地宣布，其全部10种植物成分都将在2021年获得可持续性认证。这款金酒中八种成分的供应商已获得For Life标准认证，其目标是在今年旅行限制解除后的几个月内完成剩余两种成分（加纳的摩洛哥豆蔻和中国甘草）的生产商的认证。

作为全球首屈一指的私人控股烈酒公司，百加得的目标是在2025年实现100%的主要成分采购自可持续认证供应商，而上述消息则是其朝着这一目标迈进的重要一步。

这10种植物成分，包括托斯卡纳的杜松子、摩洛哥的香菜、西班牙的柠檬皮和爪哇的荜澄茄，均由孟买蓝宝石植物大师Ivano Tonutti手工挑选，用于创造出金酒清新香醇的味道。

只有品质一流的植物才会被Ivano选中，而他的工作还不仅限于此。For Life认证由世界领先的可持续实践认证专业机构Ecocert S.A.颁发，该认证认可了 Ivano和百加得的承诺，即只与秉持负责任行事原则的供应商合作，确保农民、其社区和环境的可持续未来。

孟买蓝宝石在烈酒行业率先实现了可持续性。品牌长期以来一直投资于新的创新，为复杂的挑战提供创造性的解决方案。2014年在英国拉弗斯托克开业时，孟买蓝宝石酿酒厂展示了许多这样的创新，为可持续性树立了新的标准——该酿酒厂的设计被广受认可的建筑环境评估机构BREEAM评为“杰出”。

Ivano Tonutti表示：“我们采用360度的全面方法来实现可持续发展。我们有责任像关心他们为孟买蓝宝石金酒种植和收获的植物一样，尽可能关心农民及其社区。通过关心他们的福祉并投资于可持续农业实践，我们正在帮助保护环境及其后代的生计。”

一个实际的例子是加纳的一个村庄，多年来，百加得一直与当地的非政府组织AIESEC合作，帮助社区建立自己的独立农业合作社，从安装水泵（现已开始为村庄提供淡水）到聘请农学家提供专家建议和指导。今年，这个村庄将收获为孟买蓝宝石金酒提供的第一批摩洛哥豆蔻。

Ecocert首席执行官Philippe Thomazo表示：“For Life认证让消费者放心：产品成分来自致力于持续改进的组织。获得For Life认证表明，为孟买蓝宝石金酒种植和收获经认证植物的供应商在各个方面都秉持负责任的行事原则。”

孟买蓝宝石副总裁Natasha Curtin表示：“我为Ivano和他的团队取得的最新成就感到无比自豪。从行业角度出发，我们必须投资于更具可持续性的未来。Ivano花费20多年的时间与世界各地的农民和供应商建立密切的关系。凭借他的经验和专业知识，我们已经为植物成分的可持续来源勾勒出一幅蓝图，我们希望这将激励其他人纷纷跟进。”

百加得与供应商密切合作，帮助他们获得For Life认证。若要获得认证，供应商必须承诺在以下领域进行持续改进：

- 参与收割和供应植物成分的人员的福祉；

- 减少对环境的影响；

- 负责任的采购行为；

- 以及地方层面和供应链关键阶段的可持续发展。

如需进一步了解百加得的可持续发展承诺以及成为在环保方面高度负责的全球烈酒公司的愿景，请访问：https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/。

始终理性饮酒。

关于孟买蓝宝石金酒

孟买蓝宝石是全球排名第一的高档金酒，由来自全球各地的10种植物成分的独特组合酿制而成。在位于英国汉普郡的孟买蓝宝石酿酒厂历史悠久的厂房内，烈酒蒸汽经过穿孔式铜制酒篮，篮内是手工填入的10种植物成分。通过这一标志性的蒸馏过程（称为蒸汽灌注），孟买蓝宝石金酒完美捕捉了每一种植物自然、芳香的气息，形成金酒清新明快的口味。孟买蓝宝石在2017年旧金山世界烈酒大赛(San Francisco World Spirits Competition)中获得双金奖，是一致公认的制作工艺上佳的金酒。如需了解更多信息，请访问www.bombaysapphire.com。

孟买蓝宝石是百加得有限公司旗下品牌，公司全球总部位于百慕大哈密尔顿。百加得有限公司是指百加得集团公司，包括百加得国际有限公司。

关于百加得有限公司

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私有烈酒公司，生产并销售获得国际认可的烈酒和红酒。百加得有限公司品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及威廉·劳森(WILLIAM LAWSON’S®)苏格兰威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它领先的新兴品牌。近160年前，家族企业百加得有限公司创立于古巴圣地亚哥，目前员工超过7,000人，在11个国家经营多处生产设施，产品销往170多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司。敬请访问 www.bacardilimited.com，或在Twitter、LinkedIn或Instagram上关注我们。

关于Ecocert集团

凭借30多年来，Ecocert一直致力于可持续发展和发展全球有机农业，通过培训、咨询和独立认证服务，为利益相关方了解、实施和促进可持续发展实践提供支持。Ecocert只提供根据严格的环境和社会标准制定的一系列精选、认可和高要求标准。对于希望进一步推动转型的组织，Ecocert还开发了更高要求的创新计划（Fair For Life、For Life、En Cuisine等）。如今，集团已成为一家世界领先的有机农业和化妆品认证公司，通过31家分公司和超过1,700家合作者形成的国际网络，覆盖130多个国家。如需进一步了解Ecocert如何为建立可持续的世界发挥作用，请访问www.ecocert.com，或在LinkedIn和Facebook上关注Ecocert。

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