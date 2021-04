Gayam Motor Works (GMW), pionnier des véhicules électriques présent sur 5 continents, annonce un engagement d'investissement de 50 millions de dollars de la part de GEM, alors que l'entreprise envisage d’entrer en Bourse dans les mois à venir

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Gayam Motor Works (GMW) a annoncé aujourd'hui un engagement d'investissement de 50 millions de dollars américains de la part de GEM Global Yield LLC SCS (« GEM »), basée à Luxembourg, alors que la société envisage d'entrer en bourse. L’engagement sera mis à disposition le premier jour de négociation ou par tranches à tirer, au choix de la société, sur une période de trois ans. Avec la certitude de l'investissement lors de la cotation, GMW est désormais bien placée pour concrétiser sa vision d'accélérer la transition mondiale vers une mobilité intelligente et durable.

GMW est une entreprise pionnière de l'espace de mobilité électrique indien et le plus grand exportateur de 3 roues électriques (ou tuktuks électriques) d'Inde, avec une présence au Royaume-Uni, en France, au Portugal, au Japon, en Ouganda, au Népal et au Bangladesh. Le SmartAuto de GMW est le premier 3 roues électrique indien à être certifié en Europe, et est également le premier 3 roues électrique à être conçu avec un système de remplacement de batterie modulaire.

La valeur combinée des marchés du 3 roues et du ravitaillement de 3 roues s’élève à 32 milliards USD. Plusieurs pays en développement ont un taux d'utilisation élevé de trois roues, qui étaient traditionnellement propulsés par des moteurs à combustion. Ces marchés envisagent désormais les 3 roues électriques comme l'avenir de la mobilité intra-urbaine.

« Cet accord avec GEM est une reconnaissance de notre position de leader du marché dans le domaine de la mobilité électrique abordable. Nous avons conçu localement un groupe motopropulseur solide, avec une technologie de remplacement de batterie exclusive. Certaines des grandes entreprises automobiles mondiales explorent des partenariats technologiques avec nous, en vue de co-développer des solutions de mobilité abordables », a déclaré le PDG de GMW, Raja Gayam.

La clientèle de GMW comprend IKEA, Amazon, Uber, Flipkart (Walmart), Sokowatch, Grofers, BigBasket, Delhivery et plusieurs autres enteprises. La société a également mis en place des réseaux d'échange et de charge de batteries dans ces entrepôts clients et centres de distribution. « Le COVID-19 a provoqué une forte augmentation de la pénétration du commerce électronique dans le monde. Les entreprises de commerce électronique et les exploitants de flottes considèrent que les petits véhicules électriques commerciaux sont un moyen abordable et plus intelligent de déplacer des marchandises, car la livraison au dernier kilomètre représente la plus grande partie (~ 41%) des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous cherchons à contribuer à l'électrification inévitable du secteur, » a déclaré Sri Harsha Bavirisetty, directeur de l’exploitation de GMW.

La pandémie a provoqué de grands changements dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement pour de nombreuses années à venir. La tendance mondiale à la micro-exécution et aux centres de distribution répartis dans les villes a ouvert la voie à des véhicules électriques commerciaux plus petits, grâce à une collecte et livraison plus rapide et à des distances plus courtes.

Les plans de GMW pour l’avenir prévoient également la production de camions électriques 4 roues à partir de l’année prochaine, qui auront une autonomie plus longue et un volume plus important. Le véhicule sera probablement conçu avec la même interface de batterie que son SmartAuto, pour permettre un échange rapide de batterie entre plusieurs types de véhicules.

À propos de Gayam Motor Works (GMW)

Gayam Motor Works (GMW) est dirigé par les frères Raja Gayam et Rahul Gayam, et leur collègue Sri Harsha Bavirisetty en Inde. La société produit des 3 roues électriques de pointe, à savoir le « SmartAuto Taskman » (camionnette) et le « SmartAuto UrbanET » (voiture). Rahul Gayam (directeur technique) est un Mercedes-Benz EQ Global Fellow, Senior Summit Fellow et a été répertorié dans le Forbes Asia 30 pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.gayammotorworks.com.

À propos de GEM

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe d’investissement alternatif représentant 3,4 milliards USD, qui dispose de bureaux à Paris, New York et Los Angeles. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d’investissement, axés sur les marchés émergents, et a réalisé plus de 400 transactions à ce jour, dans 70 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.gemny.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.