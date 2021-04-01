法国选择泰雷兹为申根区提供新出入境系统

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--申根区成员国必须在2022年使用出入境生物识别系统，对跨境欧盟的非欧洲公民进行登记。泰雷兹已被法国内政部选中，为法国各个过境点提供数百台预登记自助机。因此，法国将通过配备超先进的生物识别解决方案，来简化空中、陆地和海上的过境流程，并确保整个过程的安全性。

根据欧盟批准的指令，申根区国家将部署预登记自助机或类似设备，让非申根旅客可以快速安全地进行身份登记，录入包含指纹和面部特征在内的生物识别数据。

为此，“Thales Gemalto Border Kiosk”作为一款直观的交互式自助终端，将引导旅客完成身份登记和验证的各个阶段。

泰雷兹自助机将在欧洲进行设计和制造，集成多种证件验证和生物识别技术，将为过境旅客提供快速的身份登记、高精准的身份验证和数据管理保护以及顺畅的过境手续办理。

生物特征数据验证是一种极其有效和可靠的技术，使成员国能够准确识别任何身份欺诈企图，防止持有虚假证件、多重身份等的个人进入该国。

法国内政部表示：“全新的欧洲出入境系统为各成员国带来了重大挑战。一方面，需要在2022年之前准备就绪并满足法规要求；另一方面，面临着实实在在的运行问题以及每年服务数百万人的事实，而我们希望为跨境旅客提供尽可能顺畅的体验。泰雷兹在身份和边境管理方面的专长为我们提供了技术可靠性，让我们不必在安全性和易用性之间做出抉择。”

泰雷兹身份和生物识别解决方案高级副总裁Youzec Kurp表示：“泰雷兹制造的预登记自助机配备了我们用于身份创建和验证的最新技术。其所使用的软件经过优化，可对证件的真伪进行超快速查验，并智能检测任何身份欺诈企图。因此，我们能够开发出高性能的工具，既可支持出入境运行，又可保障旅客的数据安全。”

关于泰雷兹

作为全球先进技术领域的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信的未来。集团为防务、航空、航天、交通以及数字身份与安全领域的企业、组织和政府客户提供解决方案、服务及产品，通过将个人视为所有决策背后的驱动力，帮助客户完成他们的关键任务。

泰雷兹在全球68个国家拥有81,000名员工，集团2020年的销售收入为170亿欧元。

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