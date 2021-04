Thales fornecerá novo sistema de entrada e saída nas fronteiras do Espaço Schengen

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Em 2022, os Estados-Membros do espaço Schengen deverão ter um sistema biométrico de entrada e saída para registar cidadãos não europeus que atravessam a fronteira externa da União Europeia. A Thales foi selecionada pelo Ministério do Interior da França para entregar centenas de quiosques de pré-registro a vários locais de passagem de fronteiras. Com isso, a França estará equipada com uma solução biométrica de última geração para agilizar e proteger suas passagens aéreas, terrestres e marítimas.

Segundo a diretriz aprovada pela União Europeia, os países que fazem parte do Espaço Schengen implantarão quiosques de pré-registro ou equipamentos semelhantes para permitir que visitantes do Espaço Schengen registrem sua identidade de forma rápida e segura, incluindo seus dados biométricos (impressão digital e biometria facial).

Para este fim, a Thales fornecerá o “Thales Gemalto Border Kiosk”, um terminal de autoatendimento, intuitivo e interativo para orientar viajantes em todas as fases de registro e verificação de identidade.

Estes quiosques, projetados e fabricados na Europa, incorporarão várias tecnologias biométricas e de verificação de documentos. Eles oferecerão registro rápido para viajantes, verificação de identidade altamente precisa, proteção de gerenciamento de dados e fluidez operacional avançada em passagens de fronteiras.

A verificação de dados biométricos é uma tecnologia extremamente eficaz e confiável, permitindo aos Estados-Membros identificar com precisão qualquer tentativa de fraude de identidade e impedir a entrada no país de pessoas com documentos falsos, identidades múltiplas, etc. “Este novo sistema europeu de entrada e saída representa um grande desafio aos Estados-Membros. Por um lado, devem estar prontos e em conformidade com os regulamentos até 2022; por outro lado, se deparam com a realidade operacional e com o fato de que a cada ano milhões de pessoas precisam passar por processo, às quais queremos oferecer a experiência mais tranquila possível. A especialidade da Thales em gestão de identidade e fronteiras nos dá confiabilidade tecnológica, sem ter que escolher entre segurança e facilidade de uso”, afirmou o Ministério do Interior da França.

“Os quiosques de pré-registro fabricados pela Thales são equipados com nossas tecnologias de ponta para criação e verificação de identidade. Eles são baseados em software otimizado para verificações ultrarrápidas da autenticidade de um documento e detecção inteligente de qualquer tentativa de fraude de identidade. Portanto, fomos capazes de desenvolver ferramentas de alto desempenho para dar suporte às operações, sem comprometer a segurança e proteção de dados dos viajantes”, afirmou Youzec Kurp - Vice-Presidente Sênior de Identidade e Soluções Biométricas na Thales.

