PARIJS--(BUSINESS WIRE)--In 2022 zullen de lidstaten van het Schengengebied een biometrisch in- en uitreissysteem moeten hebben om niet-Europese burgers te registreren die een buitengrens van de EU overschrijden. Thales is door het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken geselecteerd om honderden preregistratiekiosken te bezorgen bij verschillende grensovergangen. Daarom zal Frankrijk worden uitgerust met een ultramoderne biometrische oplossing om haar lucht-, land- en zeegrenzen te stroomlijnen en te beveiligen.

