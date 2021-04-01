Stellantis與ENGIE EPS成立名為“Free2Move eSolutions”的合資企業，打造新的世界一流電動運輸產品與服務供應商

巴黎和義大利都靈--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--監管新聞：

Stellantis和Engie EPS (Paris:EPS)今天公佈新實體的董事會組成情況和公司名稱，雙方於2021年1月26日宣佈建立合資企業，此為邁出的重要一步。

Free2Move eSolutions致力於為價值鏈中的私人和企業參與者提供創新的客製化電動解決方案，以支持並簡化向電動運輸的轉型。

在推動平價和清潔型運輸方面扮演積極角色

透過涵蓋所有產品線的數位和無縫過程，Free2Move eSolutions的活動範圍將包括從充電基礎設施（安裝、服務和運行）、月費式的公共和家庭充電訂購，到電池生命週期管理和先進能源服務（例如車輛到電網(V2G)整合和能源管理解決方案），從而降低車輛的整體擁有成本。

Stellantis與Engie EPS的合資企業將簡化電動運輸的使用方式，並強化Free2Move目前的產品組合，提供一套100%專門針對電動運輸的新產品。

Free2Move（隸屬於Stellantis集團）創立於2016年，是一家運輸科技公司，其目標是透過單一平臺，為私人和企業客戶簡化並保障運輸能力，提供適應各種需求的解決方案，從1小時、1天到1個月或更長時間，隨時隨地提供各種服務。公司還為專業人員提供支援能源轉型和車隊管理的解決方案。

新公司以放眼全球為創立宗旨，由一支具有豐富技能和專長的團隊提供支援，在歐洲設計、開發、生產、分銷和銷售簡單、創新的電動運輸解決方案，並擁有在未來進行國際擴張的潛力和計畫。

Free2Move eSolutions董事會

Free2Move eSolutions董事會將由六名成員組成，但須視交易完成情況而定。代表Stellantis的Roberto Di Stefano將擔任執行長，來自Engie EPS和世界經濟論壇「2020年全球青年領袖」(Young Global Leader 2020 of the World Economic Forum)的Carlalberto Guglielminotti將擔任董事長。其他董事會成員將包括Stellantis的Brigitte Courtehoux（Free2Move品牌執行長兼Stellantis全球執行委員會成員）和Davide Mele（Enlarged Europe副營運長），以及代表Engie EPS的Luigi Michi（Terna前任策略與系統操作主管以及Enel執行副總裁）和Giovanni Ravina（創新長）。

在獲得所有反壟斷許可後，合資企業預計將於2021年第二季完成。

關於Engie EPS

Engie EPS是ENGIE集團旗下的科技和工業企業，致力於開發科技以徹底改變全球能源系統範式，使其轉向再生能源和電動運輸。Engie EPS在巴黎泛歐交易所監管市場(EPS.PA)上市，是CAC® Mid & Small和CAC® All-Tradable金融指數的一部分。公司註冊辦公室位於為巴黎，在義大利進行研究、開發和生產。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.engie-eps.com。

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關於Stellantis

Stellantis Stellantis是全球首屈一指的汽車製造商和運輸方案供應商之一，由以下明確的願景引導：以獨特、平價和可靠的運輸解決方案提供行動的自由。除了集團悠久的歷史和廣泛的業務版圖之外，其最大的優勢在於永續的績效、豐富的經驗和全球員工的廣泛才能。Stellantis將充分利用其廣泛的標誌性品牌組合，此品牌組合由富有遠見卓識者創立，而他們以熱情和競爭精神為品牌注入活力並展現給員工和客戶。Stellantis志在成為偉大而非最大的品牌，並為所有利害關係者及其所在社區創造附加價值。

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