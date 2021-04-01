Stellantis携手ENGIE EPS成立名为“Free2Move eSolutions”的合资公司，打造新的世界一流电动交通产品与服务供应商

巴黎和意大利都灵--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--监管新闻：

Stellantis和Engie EPS (Paris:EPS)今天公布了新实体的董事会组成情况和公司名称，这是双方向2021年1月26日宣布的建立合资企业迈出的重要一步。

Free2Move eSolutions致力于通过为价值链中的私人和企业参与者提供创新的定制化电动解决方案，支持并简化向电动交通的转型。

在促进经济适用和清洁型交通方面发挥积极作用

通过涵盖所有产品线的数字化和无缝之旅，Free2Move eSolutions的活动范围将包括从充电基础设施（安装、服务和运营）、按月收费的公共和家庭充电订阅，到电池生命周期管理和先进能源服务（例如车辆到电网(V2G)整合和能源管理解决方案），从而降低车辆的总体拥有成本。

Stellantis与Engie EPS的合资企业将简化电动交通的使用方式，并完善Free2Move目前的产品组合，提供一套100%专门针对电动交通的新产品。

Free2Move（隶属于Stellantis集团）创立于2016年，是一家交通技术公司，其目标是通过单一平台为私人和企业客户简化并保障交通能力，提供适应各种需求的解决方案，从1小时、1天到1个月或更长时间，随时随地提供各种服务。公司还为专业人员提供支持能源转型和车队管理的解决方案。

新公司以放眼全球为创立宗旨，由一支具有丰富技能和专长的团队提供支持，在欧洲设计、开发、生产、分销和销售简单、创新的电动交通解决方案，并拥有在未来进行国际扩张的潜力和计划。

Free2Move eSolutions董事会

Free2Move eSolutions董事会将由六名成员组成，但须视交易完成情况而定。代表Stellantis的Roberto Di Stefano将担任首席执行官，来自Engie EPS和世界经济论坛“2020年全球青年领袖社区”(Young Global Leader 2020 of the World Economic Forum)的Carlalberto Guglielminotti将担任董事长。其他董事会成员将包括Stellantis的Brigitte Courtehoux（Free2Move品牌首席执行官兼Stellantis全球执行委员会成员）和Davide Mele（Enlarged Europe副首席运营官），以及代表Engie EPS的Luigi Michi（Terna前任战略与系统运营主管以及Enel执行副总裁）和Giovanni Ravina（首席创新官）。

在获得所有反垄断许可后，合资企业预计将于2021年第二季度完成。

关于Engie EPS

Engie EPS是ENGIE集团旗下的技术和工业企业，致力于开发技术以彻底改变全球能源系统范式，使其转向可再生能源和电动交通。Engie EPS在巴黎泛欧交易所监管市场(EPS.PA)上市，是CAC® Mid & Small和CAC® All-Tradable金融指数的一部分。公司注册地址为巴黎，在意大利进行研究、开发和生产。如需了解更多信息，请访问：www.engie-eps.com。

在LinkedIn上关注我们

关于Stellantis

Stellantis Stellantis是一家全球领先的汽车制造商和交通方案供应商，以如下明确的愿景为指导：以独特、经济和可靠的移动设备解决方案为公众提供行动的自由。除了集团悠久的历史和广泛的业务版图之外，其最大的优势在于可持续发展的业绩、丰富的经验和全球员工的广泛才能。Stellantis将充分利用其广泛的标志性品牌组合，此品牌组合由富有远见卓识者创立，而他们以激情和竞争精神为品牌注入了活力并将其展现给员工和客户。Stellantis有志于成为伟大而非最大的品牌，并为所有利益相关方及其所在社区创造附加价值。

Twitter：@Stellantis | Facebook：Stellantis | LinkedIn：Stellantis | YouTube：Stellantis

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。