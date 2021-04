Walgreens oznamuje další rozšíření své obchodní strategie zaměřené na finanční služby ve spolupráci s InComm Payments

Deerfield/Atlanta (USA)--(BUSINESS WIRE)--Společnost Walgreens dnes oznámila dohodu s InComm Payments, přední globální společností zabývající se platebními technologiemi, s cílem poskytnout svým zákazníkům pohodlné a přístupné finanční služby. Společně přichází s novou nabídku bankovních účtů pro své zákazníky. Účty budou zřízeny na MetaBank* s debetní kartou Mastercard, která bude sloužit zákazníkům z Walgreens jak v obchodě, tak on-line a umožní jim získat odměny myWalgreens Cash za všechny nákupy v rámci nového věrnostního programu myWalgreens, který byl spuštěn v listopadu 2020.

Tato dohoda je součástí alternativní ziskové strategie Walgreens a nedávno představené širší iniciativy, v rámci které má na trh uvést nové finanční produkty a služby, které posílí její trvalý závazek nabízet svým zákazníkům diferencované služby a výhody. Nové bankovní řešení bude doplňovat plány společnosti Walgreens, která chce pokračovat v zaměření na zdraví a blahobyt svých zákazníků, rozšířit svůj věrnostní program a personalizovat služby. Řešení využívá moderní digitální platformu "bankovnictví jako služby“ InComm Payments. Zákazníci Walgreens budou díky ní moci najít produkt v obchodě nebo se přímo přihlásit on-line a snadno spravovat své každodenní finance v nové, snadno použitelné aplikaci pro mobilní bankovnictví. Bankovní účet by měl být k dispozici v téměř 9000 obchodech Walgreens a on-line v druhé polovině roku 2021.

"Společnost Walgreens se zavázala pomáhat zákazníkům s jejich potřebami v oblasti zdraví a blahobytu. S potěšením rozšiřujeme nabídku finančních služeb, abychom dále obohatili zkušenosti a způsoby, jak uspokojujeme finanční potřeby našich zákazníků,“ uvedl prezident Walgreens John Standley. "Těšíme se na prozkoumání a zavedení dalších iniciativ zaměřených na zdraví a pohodu zákazníků v blízké budoucnosti, které zároveň vytvoří nové toky příjmů.“

"Je nám ctí, že si Walgreens vybrala řešení finančních služeb naší společnosti, aby poskytla další výhody svým zákazníkům a komunitám,“ prohlásil Stefan Happ, prezident InComm Payments. "Tato nová nabídka produktů ustanoví Walgreens jako poskytovatele finančních služeb a bude podporovat její odkaz jakožto místa, které nabízí lékárenský sortiment a zajišťuje pohodlí zákazníků – to vše pod jednou střechou.“

Kromě toho, Walgreens a InComm Payments plánují znovu spustit program dárkových poukázek Walgreens. InComm Payments bude dohlížet na správu stávajícího programu fyzické dárkové karty Walgreens, zavede digitální dárkové karty a umožní jejich digitální nákup a uplatnění na walgreens.com. InComm Payments také usnadní širší distribuci dárkových poukázek Walgreens napříč dalšími podniky, v rámci věrnostního programu, odměn a napříč kanály elektronického obchodu. Expanze posiluje 12leté partnerství společností InComm Payments a Walgreens a zároveň posiluje značku Walgreens a vylepšuje zkušenosti zákazníků v kamenných obchodech, on-line a prostřednictvím mobilního telefonu.

*Bankovní účty budou požadovat vkladové účty založené v MetaBank®, N.A., která je členem FDIC. Banka bude k těmto účtům rovněž zřizovat debetní karty na základě licence Mastercard International Incorporated.

O společnosti Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) je součástí divize Retail Pharmacy USA pod Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), globálním lídrem v oblasti maloobchodní a velkoobchodní farmacie. Cílem Walgreens, jakožto nejoblíbenější americké lékárenské, zdravotnické a kosmetické společnosti, je podporovat zdraví a pohodu každé komunity v Americe. Společnost Walgreens, která provozuje více než 9000 maloobchodních prodejen po celé Americe, Portoriku a na Amerických Panenských ostrovech, je hrdá na to, že může sloužit klientům téměř ve všech koutech USA a obsluhovat přibližně 8 milionů zákazníků denně. Její lékárníci hrají v systému zdravotní péče v USA zásadní roli poskytováním široké škály lékárenských a zdravotnických služeb. Aby co nejlépe vyhověla potřebám zákazníků a pacientů, nabízí skutečný omni-channel zážitek s platformami, spojujícími fyzický a digitální svět, které běží na nejnovějších technologiích, díky kterým poskytuje vysoce kvalitní produkty a služby v místních komunitách po celé zemi.

O InComm Payments

InComm Payments je světovým lídrem v oblasti inovativních platebních technologií. Incomm Payments využívá dynamické technologie a prověřené odborné znalosti a poskytuje rozšířené platformy pro koncové platby a vznikající řešení finančních technologií, která pomáhají podnikům napříč celou řadou odvětví, včetně maloobchodního prodeje, zdravotnictví, výběru mýtného a přepravy, pobídek, mobilních plateb a finančních služeb, v růstu. Díky tomu, že společnost umožňuje omni-channel připojení k neustále se rozšiřující spotřebitelské základně ve stále více digitálním ekosystému, vytváří bezproblémové a cenné obchodní zkušenosti po celém světě. InComm Payments vede odvětví plateb s více než 27 lety zkušeností, více než 500 000 distribučními místy, 386 globálními patenty a přítomností ve více než 30 zemích ze svého sídla v Atlantě v Georgii. Další informace naleznete na www.InCommPayments.com.

O MetaBank®, N.A.

Národní banka MetaBank®, N.A. je dceřinou společností holdingové společnosti Meta Financial Group, Inc.® (Nasdaq: CASH) se sídlem v Jižní Dakotě. MetaBank je finanční společnost, která se snaží zvýšit peněžní dostupnost, zpestřit výběr finančních produktů a poskytnout nové příležitosti pro všechny. Snaží se odstranit překážky, které tradiční instituce staví do cesty přístupu k financím a podporovat hospodářskou mobilitu tím, že poskytuje odpovědné, bezpečné, vysoce kvalitní finanční produkty, které přispívají jednotlivcům a komunitám v jádru reálné ekonomiky. Další informace naleznete na adrese www.metapay.com nebo na www.metafinancialgroup.com.

