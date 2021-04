Russell Investments conclut un partenariat stratégique avec Hamilton Lane pour augmenter ses capacités sur les marchés privés

Michelle Seitz, Chairman and CEO of Russell Investments (Photo: Business Wire)

Michelle Seitz, Chairman and CEO of Russell Investments (Photo: Business Wire)

SEATTLE et BALA CYNWYD, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Russell Investments, fournisseur leader de solutions d’externalisation des investissements (Outsourced Chief Investment Officer, OCIO), également cabinet mondial de solutions d’investissement, et Hamilton Lane (NASDAQ : HLNE), cabinet leader dans le domaine de la gestion des investissements sur les marchés privés, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique qui fournira aux clients internationaux de Russell Investments un accès aux solutions d’investissement sur les marchés privés leaders du secteur, à la recherche axée sur les données, ainsi qu’aux outils technologiques innovants, de Hamilton Lane.

Les capacités globales de Hamilton Lane sur les marchés privés renforceront la proposition de valeur auprès des clients de Russell Investments, en fournissant des solutions d’investissement en architecture ouverte exceptionnelles, qui couvrent l’intégralité des catégories d’actifs. L’investissement de 90 millions USD de Hamilton Lane dans Russell Investments prouve à nouveau son engagement en faveur de ce partenariat stratégique.

« Compte tenu des complexités croissantes des marchés et de l’augmentation des besoins en matière de sécurité financière, les fiduciaires recherchent des partenaires aptes à fournir de manière fluide des solutions d’investissement personnalisées et différenciées », a déclaré Michelle Seitz, PDG de Russell Investments. « Ce partenariat prouve notre engagement fiduciaire de 85 ans consistant à fournir à nos clients une gestion du risque et des solutions d’investissement globales à la pointe du secteur. L’accès à guichet unique à des capacités étendues sur les marchés privés et publics, ainsi offert est selon moi inégalé dans notre domaine d’activité aujourd’hui. »

D’après Seitz, les investisseurs institutionnels se focalisent de plus en plus sur leurs principales compétences d’affaires, et recherchent des relations plus complètes avec leurs partenaires d’investissement stratégique. Le potentiel de marché est significatif. Les recherches de McKinsey & Company indiquent que 76 % des propriétaires d’actifs détenant des actifs supérieurs à 10 milliards USD n’externalisent pas leurs activités d’investissement.i Boston Consulting Group prévoit également que les solutions d’investissement feront partie des segments du secteur de la gestion d’actifs enregistrant la plus forte croissance sur les cinq prochaines années.ii

Les marchés privés constituent une composante importante des portefeuilles des investisseurs, et ce partenariat intervient à un moment où les opportunités sur les marchés privés et les allocations vers cette catégorie d’actifs poursuivent leur croissance. Depuis 2008, les capitaux alloués aux marchés privés ont triplé, passant de 2 500 milliards USD à 7 700 milliards USD.iii La catégorie d’actifs des marchés privés continue de prouver sa capacité à générer des rendements significatifs pour les investisseurs. Les données de Hamilton Lane indiquent que les capitaux privés et les crédits privés ont surpassé les performances du MSCI World PME et du Credit Suisse Leveraged Loan PME, respectivement, sur les 19 des 20 dernières meilleures années.iiii

« Chez Hamilton Lane, nous nous engageons à fournir un accès aux marchés privés à un groupe plus large d’investisseurs à travers le monde, et ce partenariat constitue un nouveau développement prometteur en soutien de cet objectif », a déclaré Mario Giannini, PDG de Hamilton Lane. « Nous considérons que nos capacités et nos compétences d’experts en matière d’investissement, couplées aux solides solutions d’investissement externalisé de Russell Investments, offriront un accès étendu et intégré aux marchés privés internationaux pour les clients de Russell Investments à travers le monde. »

Les clients de Russell Investments bénéficieront d’un accès à la plateforme mondiale d’investissement et aux compétences d’experts, approfondies de Hamilton Lane sur l’ensemble des stratégies et secteurs des marchés privés, ainsi que d’un accès aux outils de risque et de construction de portefeuilles sur les marchés privés, de Hamilton Lane. Optimisé grâce aux capacités technologiques exclusives de Hamilton Lane, le système de gestion des risques d’entreprise, de Russell Investments permettra à ses clients de tirer parti de la puissance d’une plateforme d’investissement sur les marchés publics et privés, étendue et à architecture ouverte, afin de répondre à ses objectifs spécifiques.

Depuis 85 ans, Russell Investments s’efforce d’améliorer la sécurité financière des individus. Ces efforts s’inscrivent en phase avec l’objectif de Hamilton Lane consistant à améliorer le bien-être financier de ceux qui en dépendent. Les deux entreprises partagent également un engagement consistant à fournir un service client exceptionnel et des solutions personnalisées à leur clientèle internationale.

« Russell Investments et Hamilton Lane inscrivent les besoins des clients au cœur de tout ce qu’elles entreprennent », a déclaré Mme Seitz. « Nous nous engageons à démocratiser l’accès aux capacités et outils d’investissement les plus sophistiqués dans le secteur. Il s’agit de développer les prouesses de nos solutions institutionnelles, perfectionnées au fil des décennies de travail aux côtés des plus grands propriétaires d’actifs au monde, afin de les proposer à des institutions situées sur des marchés plus intermédiaires, ainsi qu’à des partenaires de gestion de patrimoine et à leurs clients. »

À propos de Russell Investments

Russell Investments est un partenaire leader d’externalisation des investissements CIO (Outsourced Chief Investment Officer, OCIO) et un cabinet mondial de solutions d’investissement, qui fournit une large gamme de capacités d’investissement aux investisseurs institutionnels, intermédiaires financiers et investisseurs individuels à travers le monde. S’appuyant sur une expérience d’innovation continue de 85 ans dans l’offre d’une valeur exceptionnelle à ses clients, Russell Investments s’efforce chaque jour d’améliorer la sécurité financière de ses clients. Le cabinet est le cinquième plus grand conseiller en investissement au monde, grâce à 2 500 milliards USD d’actifs sous conseil (au 30/06/2020) et 323,7 milliards USD d’actifs sous gestion (au 31/12/2020) pour des clients répartis dans 32 pays. Basée à Seattle, dans l’État de Washington, Russell Investments possède des bureaux dans 19 villes à travers le monde, dont New York, Londres, Tokyo et Shanghai. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.russellinvestments.com.

À propos de Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ : HLNE) est un cabinet leader dans le domaine de la gestion des investissements sur les marchés privés, qui fournit des solutions innovantes aux investisseurs sophistiqués à travers le monde. Dédié exclusivement à l’investissement sur les marchés privés depuis 29 ans, le cabinet emploie actuellement plus de 440 professionnels qui exercent leur activité dans des bureaux répartis à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Hamilton Lane possédait près de 657 milliards USD sous gestion et supervision, composés d’environ 76 milliards USD d’actifs discrétionnaires et d’environ 581 milliards USD d’actifs sous conseil, au 31 décembre 2020. Hamilton Lane est spécialisé dans la création de programmes d’investissement flexibles, qui fournissent aux clients un accès à l’ensemble de la gamme de stratégies, secteurs et zones géographiques des marchés privés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hamiltonlane.com ou suivez Hamilton Lane sur Twitter : @hamilton_lane.

Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer des « déclarations prévisionnelles » au sens de l’article 27A de loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes, tels que « fera », « s’attend à », « envisage de » et autres expressions similaires sont utilisés afin d’identifier ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles traitent des attentes et projections actuelles. Toutes les déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques, incertitudes, et autres facteurs importants, connus et inconnus, qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement. Nous vous conseillons d’évaluer ces déclarations prévisionnelles dans le contexte des risques et incertitudes mentionnés dans la Partie I, rubrique 1A sous l’intitulé « Facteurs de risque » du Rapport annuel de Hamilton Lane déposé sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mars 2020, ainsi que des rapports ultérieurs déposés régulièrement auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date des présentes. Nous n’assumons aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

