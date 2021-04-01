Walgreens宣佈利用InComm Payments進一步擴張其金融服務業務策略

伊利諾州迪爾菲爾德和亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Walgreens今天宣佈與全球首屈一指的支付科技公司InComm Payments達成協議，為其客戶提供方便易用的金融服務方案。兩家公司將共同推出新的銀行帳戶服務，用萬事達卡(Mastercard)金融卡(debit card)在MetaBank*為客戶建立帳戶，為Walgreens的店內和線上購物者提供服務，並使他們能夠在所有購物活動中獲得myWalgreens現金獎勵，這是2020年11月推出的myWalgreens客戶忠誠度新計畫的一部分。

這項協議是Walgreens另類利潤策略的一部分，也是Walgreens最近宣佈的更廣泛計畫的一部分，該計畫旨在推出新的金融產品和服務，以鞏固Walgreens為客戶提供差異化服務和利益的長期承諾。新的銀行解決方案將強化Walgreens繼續專注於健康福祉的計畫，並加強其忠誠度計畫和個人化客戶服務。該解決方案利用InComm Payments的現代數位銀行即服務平臺。Walgreens的購物者將能夠在店內找到這款產品，或者直接在網上註冊，然後用易於使用的新型行動銀行應用程式輕鬆管理其日常財務。預計到2021年下半年，將可在近9,000家Walgreens零售店和線上使用這種銀行帳戶。

Walgreens總裁John Standley表示：「Walgreens致力於滿足客戶的健康福祉需求，我們很高興能擴大金融服務產品，以進一步加強我們迎合客戶金融需求的經驗和方式。我們期待在不久的將來探索並推出更多以客戶為中心的健康福祉支付措施，同時創造新的收入來源。」

InComm Payments總裁Stefan Happ表示：「我們很榮幸Walgreens選擇InComm Payments的金融服務解決方案，以便為其客戶和社區帶來更多利益。新產品的推出將使Walgreens成為金融服務的目的地，並延續Walgreens作為一站式藥房和便利店的傳統。」

此外，Walgreens和InComm Payments計畫重新啟動Walgreens品牌的禮品卡計畫。InComm Payments將監督Walgreens現有實物禮品卡計畫的管理工作，推出Walgreens的數位禮品卡，並在walgreens.com上啟用數位購買和兌換。InComm Payments還將促進Walgreens禮品卡在B2B網站、忠誠度計畫、獎勵計畫和電子商務通路中的廣泛配銷。此次擴張行動進一步加強InComm Payments和Walgreens長達12年的合作關係，同時在零售店、線上和行動端提升Walgreens的品牌和客戶體驗。

*銀行帳戶將是根據萬事達卡國際有限公司(Mastercard International Incorporated)的許可，使用由聯邦存款保險公司(FDIC)成員MetaBank®, N.A.發行的金融卡設立的活期存款帳戶。

關於Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com)隸屬於全球零售藥店和藥品批發業的領軍企業沃博聯公司(Walgreens Boots Alliance, Inc., Nasdaq: WBA)旗下的美國零售藥房部門。作為美國最受歡迎的藥房、健康和美容產品公司，Walgreens致力於捍衛美國每一個社區的衛生健康。Walgreens在美國、波多黎各和美屬維京群島經營9,000多家零售店，Walgreens非常自豪地成為人們的鄰里健康中心，每天服務約800萬名顧客。Walgreens的藥劑師在美國醫療保健體系中扮演重要角色，提供各種藥房和醫療保健服務。為了充分迎合顧客與病人的需求，Walgreens提供真正的全通路體驗，涵蓋實體和數位平臺，在新科技的支援下，在全美各地方社區提供優質的產品與服務。

關於InComm Payments

InComm Payments是創新支付科技領域的全球領導者。InComm Payments利用動態科技和可靠的專業知識，提供升級型端到端支付平臺和新興金融科技解決方案，幫助企業在零售、醫療保健、收費和運輸、激勵機制、行動支付和金融服務等各行各業中成長。透過在日益數位化的生態系統中促進與不斷壯大的消費者群體的全通路連接，InComm Payments在全球創造無縫且有價值的商業體驗。InComm Payments是支付產業的領導者，擁有超過27年的經驗、超過50萬個分銷點、386項全球專利，在30多個國家發展業務，總部位於喬治亞州亞特蘭大市。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.InCommPayments.com。

關於MetaBank®, N.A.

MetaBank®, N.A.是一家全國性銀行，是總部位於南達科他州的金融控股公司Meta Financial Group, Inc.® (Nasdaq: CASH)旗下子公司。MetaBank是一家金融支援公司，致力於為大家增加金融可用性、選擇和機會。MetaBank致力於消除傳統機構在金融通路中設置的障礙，並提供負責任、安全、優質的金融產品以促進經濟流動性，為處於實體經濟核心位置的個人和社區貢獻力量。更多資訊請造訪www.metapay.com或www.metafinancialgroup.com。

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