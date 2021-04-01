Walgreens宣布通过InComm Payments进一步扩展其金融服务业务战略

伊利诺伊州迪尔菲尔德和亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Walgreens今天宣布与全球领先的支付技术公司InComm Payments达成协议，为其客户提供方便易用的金融服务方案。两家公司将共同推出一项新的银行账户服务，用万事达卡(Mastercard)借记卡在MetaBank*为其客户建立账户，为Walgreens的店内和网上购物者提供服务，并使他们能够在所有购物活动中获得myWalgreens现金奖励，这是2020年11月推出的myWalgreens客户忠诚度新计划的一部分。

这项协议是Walgreens另类利润战略的一部分，也是Walgreens最近宣布的更广泛计划的一部分，该计划旨在推出新的金融产品和服务，以巩固Walgreens向客户提供差异化服务和利益的长期承诺。新的银行解决方案将完善Walgreens继续关注健康和福利的计划，并加强其忠诚度计划和个性化客户服务。该解决方案利用InComm Payments的现代数字银行即服务平台。Walgreens的购物者将能够在店内找到这款产品，或者直接在网上注册，然后通过易于使用的新型移动银行应用程序轻松管理其日常财务。预计到2021年下半年，将有近9,000家Walgreens零售店和网店可以使用这种银行账户。

Walgreens总裁John Standley表示：“Walgreens致力于帮助满足客户的健康和福利需求，我们很高兴扩展我们的金融服务产品，以进一步丰富我们满足客户金融需求的经验和方式。我们期待在不久的将来探索并推出更多以客户为中心的健康和福利支付措施，同时创造新的收入来源。”

InComm Payments总裁Stefan Happ表示：“我们很荣幸Walgreens选择了InComm Payments的金融服务解决方案，以便为其客户和社区带来更多利益。新产品的推出将使Walgreens成为金融服务的目的地，并延续Walgreens作为一站式药房和便利店的传统。”

此外，Walgreens和InComm Payments计划重新启动Walgreens品牌的礼品卡计划。InComm Payments将对Walgreens现有实物礼品卡计划的管理进行监督，推出Walgreens的数字礼品卡，并在walgreens.com上实现数字购买和兑换。InComm Payments还将促进Walgreens礼品卡在B2B网站、忠诚度计划、奖励计划和电子商务渠道中的广泛分发。此次扩张进一步加强InComm Payments和Walgreens长达12年的合作关系，同时在零售店、线上和移动端增强Walgreens的品牌和客户体验。

*银行账户将是根据万事达卡国际有限公司(Mastercard International Incorporated)的许可，使用由联邦存款保险公司(FDIC)成员MetaBank®, N.A.发行的借记卡设立的活期存款账户。

关于Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com)隶属于全球零售药店和药品批发行业的领军企业沃博联(Walgreens Boots Alliance, Inc., Nasdaq: WBA)旗下的美国零售药房部门。作为美国最受欢迎的药房、健康和美容产品公司，Walgreens致力于捍卫美国每一个社区的卫生健康。Walgreens在美国、波多黎各和美属维尔京群岛经营着9,000多家零售门店，Walgreens非常自豪地成为人们的邻里健康中心，每天服务约800万顾客。Walgreens的药剂师在美国医疗保健体系中发挥着至关重要的作用，提供各种药房和医疗保健服务。为了充分满足顾客与患者的需求，Walgreens提供真正的全渠道体验，涵盖实体和数字化平台，以最新技术为依托，在全美本地社区提供优质的产品与服务。

关于InComm Payments

InComm Payments是创新支付技术领域的全球领导者。InComm Payments利用动态技术和可靠的专业知识，提供增强型端到端支付平台和新兴金融技术解决方案，帮助企业在零售、医疗保健、收费和运输、激励机制、移动支付和金融服务等众多行业中实现增长。通过在日益数字化的生态系统中与不断壮大的消费者群体实现全渠道连接，InComm Payments在全球创造无缝且有价值的商业体验。InComm Payments是支付行业的领导者，拥有超过27年的经验、超过50万个分销点、386项全球专利，在30多个国家开展业务，总部位于佐治亚州亚特兰大市。如需了解更多信息，请访问www.InCommPayments.com。

关于MetaBank®, N.A.

MetaBank®, N.A.是一家全国性银行，是总部位于南达科他州的金融控股公司Meta Financial Group, Inc.® (Nasdaq: CASH)旗下子公司。MetaBank是一家金融支持公司，致力于为所有人增加金融可用性、选择和机会。MetaBank致力于消除传统机构在金融通路中设置的障碍，并通过提供负责任、安全、高质量的金融产品来促进经济流动性，为处于实体经济核心位置的个人和社区做出贡献。更多信息请访问www.metapay.com或www.metafinancialgroup.com。

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