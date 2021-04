A tanúsítványkiadó/-kezelő testület, a TOW Co., Ltd. (Tokió, Japán) videót jelentetett meg, amely bemutatja a japánétel-készítési készségek elsajátítását igazoló tanúsítási rendszert

Video Introducing System for Certification of Japanese Cuisine Cooking Skills

A fenti linkre kattintva elérhető az a dokumentumfilm, amely a rendszer legmagasabb szintű tanúsítványa, az arany fokozatú tanúsítvány (Gold Certification) megszerzéséért vizsgázó külföldi séfek történetein keresztül mutatja be a tanúsítási rendszer értékeit.

A japán Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium 2016 áprilisában állította össze a japán gasztronómiai ismeretek elsajátításának Japánon kívüli tanúsítására vonatkozó iránymutatásait (Guidelines for the Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries).

Ez a rendszer olyan egyértelmű normákat és szabványokat állít fel, amelyekre támaszkodva magánszervezetek is elismerhetik azoknak a külföldi séfeknek a tudását, akik a japán ételek készítése terén elértek egy adott tudásszintet, és elsajátították a szükséges ételkészítési készségeket. A rendszer célja annak elősegítése, hogy a japán ételek és gasztronómiai kultúra, valamint a japán mezőgazdasági és tengeri termékek értékei megfelelően és hatékonyan kerüljenek bemutatásra szerte a világon.*

Ugyanakkor a rendszer segítségével a magánszektor támogatni tudja a japán gasztronómiai készségek elsajátításának tanúsítását célzó erőfeszítéseket, miáltal nő a tanúsítvánnyal rendelkező személyek száma, azaz egyre több olyan külföldi séf lesz, aki elsajátította a japán ételek készítéséhez szükséges tudást és készségeket, és így hozzájárulhat a rendszer végső céljának eléréséhez, azaz a japán ételek és konyhaművészet globális hírnevének erősítéséhez, és a japán mezőgazdasági és tengeri termékek fogyasztásának elterjesztéséhez.

E célból a TOW Co., Ltd. megbízást kapott a tanúsítási rendszerrel kapcsolatos tanúsítványkiadási és kezelői feladatok végzésére. A TOW Co., Ltd. 2021 márciusa óta 11 tanúsító testületet ruházott fel a tanúsítás kiadására vonatkozó hatáskörrel, és a testületek 14 séfnek adtak ki arany, 187-nek ezüst és 389-nek bronz fokozatú tanúsítványt.

Bár a COVID-19-világjárvány világszerte súlyos csapást mért a vendéglátóiparra, a TOW Co., Ltd. továbbra is elkötelezett küldetésének teljesítése iránt, és minden erejével igyekszik támogatni a japán ételek készítéséhez szükséges gasztronómiai tudást és készségeket elsajátítani kívánó külföldi szakácsokat. Reméljük, hogy az ennek a japánétel-készítési készségek elsajátítását igazoló tanúsítási rendszert bemutató videónak az elkészítése és közreadása hozzájárul ezeknek a céloknak az eléréséhez.

*Tanúsítványszintek

Arany

Azok, akik egy Japánban működő, japán főszakáccsal rendelkező japán étteremben körülbelül kétévnyi gyakorlati tapasztalatot szereztek úgy tekintendők, mint akik elsajátították a tanúsítvány kiadásához előírt tudást és készségeket.

Az arany fokozatú tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tudás és készségek a következők:

A japán konyhaművészetre vonatkozó tudás

A japán konyhaművészet ismerete, a japán ételek, étkezési szokások, a japán szaké- és teaivási szokások ismerete.

Higiéniai ismeretek

Az ételmérgezések fajtái és a megelőzésükre vonatkozó ismeretek, az ételkészítéskor viselendő ruházatra, az alapanyagok kezelésére, az ételkészítésre használt eszközök és berendezések tisztítására és sterilizálására, az összetevőkre és a hőkezelést igénylő ételekre vonatkozó ismeretek.

Technikák

A japán ételkészítési eszközök és berendezések használata, az összetevők kiválasztásának módja, az összetevők felvágása és meghámozása, a főzési eljárások és időtartamok, a főzéshez szükséges hő erőssége/a hő felhasználására szolgáló módszerek, a dashi (japán alapleves) készítésének technikája, az ízesítők keverési aránya, a tálalás, a tartósítás módjai, menükészítés.

Omotenashi

Kifejezések, üdvözlés, vendégszeretet, udvariasság, kiszolgálás, az ételek étkezőasztalon való elhelyezése.

Ezüst

Azok, akik megközelítőleg egy évig japán gasztronómiai oktatásban részesültek bármilyen, saját országukban vagy azon kívül működő főzőiskolában, elsajátították a szükséges ismereteket és készségeket, és sikeresen letették a főzőiskolai végzettség elismeréséhez szükséges vizsgát, úgy tekintendők, mint akik elsajátították a tanúsítvány kiadásához előírt tudást és készségeket.

VAGY

Azok, akik egy Japánban működő, japán főszakáccsal rendelkező japán étteremben körülbelül egyévnyi gyakorlati tapasztalatot szereztek úgy tekintendők, mint akik elsajátították a tanúsítvány kiadásához előírt tudást és készségeket.

Az ezüst fokozatú tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tudás és készségek a következők:

A japán konyhaművészetre vonatkozó tudás

A japán konyhaművészet ismerete, a japán ételek, étkezési szokások ismerete.

Higiéniai ismeretek

Az ételmérgezések fajtái és a megelőzésükre vonatkozó ismeretek, az ételkészítéskor viselendő ruházatra, az alapanyagok kezelésére, az ételkészítésre használt eszközök és berendezések tisztítására és sterilizálására, az összetevőkre és a hőkezelést igénylő ételekre vonatkozó ismeretek.

Technikák

A japán ételkészítési eszközök és berendezések használata, az összetevők kiválasztásának módja, az összetevők felvágása és meghámozása, az ízesítők keverési aránya, a főzési eljárások és időtartamok, a főzéshez szükséges hő erőssége/a hő felhasználására szolgáló módszerek, a dashi (japán alapleves) készítésének technikája, a tálalás és a tartósítás módjai.

Omotenashi

Udvariasság, az ételek étkezőasztalon való elhelyezése.

Bronz fokozat

Azok, akik az előírt ismereteket és készségeket oktató képzésben részesültek saját országukban vagy azon kívül bármely japán főzőiskola és/vagy magánszervezet által szervezett, rövid távú tanfolyamok, stb. keretében, és ezután sikeresen letették a tanúsító testület által szervezett vizsgát.

A bronz fokozatú tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tudás és készségek a következők:

A japán konyhaművészetre vonatkozó tudás

A japán konyhaművészet ismerete.

Higiéniai ismeretek

Az ételmérgezések megelőzésére, az ételkészítéskor viselendő ruházatra, az alapanyagok kezelésére, az ételkészítésre használt eszközök és berendezések tisztítására és sterilizálására, az összetevőkre és a hőkezelést igénylő ételekre vonatkozó ismeretek.

Technikák

A japán ételkészítési eszközök és berendezések használata, az összetevők kiválasztásának módja, az összetevők felvágása és meghámozása, az ízesítők keverési aránya, a főzési eljárások és időtartamok, a tálalás és a tartósítás módjai.

Omotenashi

Udvariasság

