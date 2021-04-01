韓泰輪胎改由Rimini Street為其SAP應用程式提供支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業軟體產品和服務提供者、為甲骨文和SAP軟體產品提供領先的協力廠商支援服務的供應商、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，全球領先的輪胎公司韓泰輪胎(Hankook Tire)已經改由Rimini Street為其SAP ECC 6.0應用程式提供支援服務。透過Rimini Street的支援服務，韓泰輪胎已將其相關的年度維護費用降低50%。改由Rimini Street提供支援服務之後，效率得以提升，因此該公司計畫將資源集中用於開發人工智慧和數位感測器等創新技術能力。

獲得超快回應的ERP支援服務，並最佳化IT成本

韓泰輪胎成立於1941年，是韓國第一家汽車輪胎公司，如今已經成長為全球輪胎製造市場的一家領導廠商。韓泰輪胎目前在全球180多個國家擁有八個生產據點和五個研發中心，員工超過2萬人。之前，該公司的資訊長開始尋求協力廠商支援服務，來滿足其高度客製化的SAP ECC 6.0應用程式對更多技術企業軟體專業知識和支援服務的需求。在瞭解了Rimini Street優質的支援服務後，韓泰輪胎決定更換支援服務提供者，從而得以從Rimini Street的高價值、超快回應SAP支援服務中受惠。

韓泰輪胎數位和資訊長Seyul Ryu表示：「保持業務的高效率營運和最高水準對我們非常重要。我們公司正處於數位化轉型的快車道上，追求創新和技術卓越是我們的核心。在瞭解到Rimini Street擁有全球佈局並提供專家工程師支援之後，我們決定改由Rimini Stree來為我們的任務關鍵型ERP應用程式提供支援服務，從而提升效率，釋放資源，並將這些資源專注於實現製造業務成果的最大化。」

全球專家工程師全天候提供服務

與所有Rimini Street客戶一樣，韓泰輪胎也分配到一名首席支援工程師，由一支功能和技術專家團隊作為後盾，這些專家在該客戶的軟體系統領域平均擁有超過15年的經驗。所有客戶還受惠於公司產業領先的服務層級協定，即針對一級優先(Priority 1)重大問題和二級優先問題的回應時間分別不到10分鐘和15分鐘。

Rimini Street韓國區域總經理Hyungwook “Kevin” Kim表示：「在當下要求高的經濟環境下，包括韓泰輪胎在內的大多數製造企業均致力於追求創新。Rimini Street幫助這些公司重新掌控他們的IT藍圖，找到有效的方法，釋放更多的資金以投入到與業務相關的創新上，從而提升競爭優勢和推動成長。Rimini Street已經為全球4,000多家客戶提供協助，並讓他們安心無憂，因為Rimini Street可以提供全天候待命的專家工程師團隊，而且他們能夠在不到10分鐘的時間內對重大問題做出回應，同時還提供技術和功能方面的意見，以將客戶現有軟體投資的收益最大化。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,000家全球性組織、財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對Rimini Street業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂Rimini Street的業務、現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及Rimini Street能否從營運中產生現金流，以幫助為Rimini Street成長計畫中增加的投資提供資金；Rimini Street的現金和現金等價物是否足以滿足Rimini Street的流動性要求；Rimini Street發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響，包括Rimini Street之前公布的根據2021年3月16日呈報的Form 8-K當前報告中描述的條款和條件部分贖回其A輪優先股的能力；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用Rimini Street最近推出產品和服務的情況，包括Rimini Street的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及Rimini Street預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2021年3月3日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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