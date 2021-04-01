韩泰轮胎改由Rimini Street为其SAP应用程序提供支持服务

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--企业软件产品和服务提供商、为甲骨文和SAP软件产品提供领先的第三方支持服务的提供商、Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，全球领先的轮胎公司韩泰轮胎(Hankook Tire)已经改由Rimini Street为其SAP ECC 6.0应用程序提供支持服务。借助Rimini Street的支持服务，韩泰轮胎已将其相关的年度维护费用降低50%。改由Rimini Street提供支持服务之后，效率得以提升，因此该公司计划将资源集中用于开发人工智能和数字传感器等创新技术能力。

获得超快响应的ERP支持服务，并优化IT成本

韩泰轮胎成立于1941年，是韩国第一家汽车轮胎公司，如今已经成长为全球轮胎制造市场的一家领导厂商。韩泰轮胎目前在全球180多个国家拥有八个生产基地和五个研发中心，员工超过2万人。此前，该公司的首席信息官开始寻求第三方支持服务，来满足其高度定制的SAP ECC 6.0应用程序对更多技术企业软件专业知识和支持服务的需求。在了解了Rimini Street优质的支持服务后，韩泰轮胎决定更换支持服务提供商，从而得以从Rimini Street的高价值、超快响应SAP支持服务中获益。

韩泰轮胎首席数字和信息官Seyul Ryu表示：“保持业务的高效运营和最高水平对我们非常重要。我们公司正处于数字化转型的快车道上，追求创新和技术卓越是我们的核心。在了解到Rimini Street拥有全球布局并提供专家工程师支持之后，我们决定改由Rimini Stree来为我们的任务关键型ERP应用程序提供支持服务，从而提升效率，释放资源，并将这些资源专注于实现制造业务成果的最大化。”

全球专家工程师全天候提供服务

与所有Rimini Street客户一样，韩泰轮胎也分配到一名首席支持工程师，由一支功能和技术专家团队作为后盾，这些专家在该客户的软件系统领域平均拥有超过15年的经验。所有客户还受益于公司行业领先的服务水平协议，即针对一级优先(Priority 1)重大问题和二级优先问题的响应时间分别不到10分钟和15分钟。

Rimini Street韩国区域总经理Hyungwook “Kevin” Kim表示：“在当下要求高的经济环境下，包括韩泰轮胎在内的大多数制造企业均致力于追求创新。Rimini Street帮助这些公司重新掌控他们的IT路线图，找到高效的方法，释放更多的资金以投入到与业务相关的创新上，从而提升竞争优势和推动增长。Rimini Street已经为全球4,000多家客户提供帮助，并让他们安心无忧，因为Rimini Street可以提供全天候待命的专家工程师团队，而且他们能够在不到10分钟的时间内对重大问题做出响应，同时还提供技术和功能方面的意见，以将客户现有软件投资的收益最大化。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过4,000家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的持续时间和疫情对Rimini Street业务的运营和财务影响及相关的经济影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱Rimini Street的业务、现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及Rimini Street能否从运营中产生现金流，以帮助为Rimini Street增长计划中增加的投资提供资金；Rimini Street的现金和现金等价物是否足以满足Rimini Street的流动性要求；Rimini Street发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响，包括Rimini Street之前公布的根据2021年3月16日呈报的Form 8-K当前报告中描述的条款和条件部分赎回其A轮优先股的能力；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用Rimini Street最近推出产品和服务的情况，包括Rimini Street的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及Rimini Street预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2021年3月3日呈报的Form 10-K年报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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