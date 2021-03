NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--

Gayam Motor Works (GMW), pioniere nel campo dei veicoli elettrici presente in 5 continenti, ha annunciato un impegno di investimento di 50 milioni di dollari da parte di GEM in considerazione del proposito dell’azienda di divenire una società ad azionariato diffuso.

Gayam Motor Works (GMW) ha annunciato oggi un impegno di investimento di 50 milioni di dollari da parte dell’impresa lussemburghese GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”) in considerazione del proposito dell’azienda di divenire una società ad azionariato diffuso. Tale investimento verrà reso disponibile il primo giorno di negoziazione o in tranche emesse a discrezione della società nell’arco di tre anni. Con la certezza dell’investimento alla quotazione, GMW è ora dotata delle premesse necessarie per concretizzare la sua visione di accelerazione della transizione del mondo verso una mobilità intelligente e sostenibile.

GMW è un pioniere nel settore della mobilità elettrica in India, nonché il maggior esportatore di veicoli elettrici a tre ruote (3W) (anche chiamati e-tuktuk) provenienti dall’India ed è presenta nel Regno Unito, in Francia, in Portogallo, in Giappone, in Uganda, nel Nepal e nel Bangladesh.

