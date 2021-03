Walgreens informuje o dalszym rozszerzeniu swojej strategii rozwoju usług finansowych o rozwiązania InComm Payments

DEERFIELD, Ill. i ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Walgreens poinformował dzisiaj o zawarciu umowy z InComm Payments, czołową międzynarodową organizacją specjalizującą się w technologiach płatniczych. Współpraca ta ma zaowocować wygodnymi i powszechnie dostępnymi rozwiązaniami w zakresie usług finansowych. Wspólnie firmy wprowadzą nową ofertę rachunku bankowego dla swoich klientów prowadzonego w MetaBank* i uzupełnionego o kartę debetową Mastercard, która będzie służyła klientom Walgreens zarówno w sklepach, jak i w internecie, a także pozwoli im zdobywać nagrody myWalgreens Cash przy okazji wszystkich zakupów stanowiących część nowego programu lojalnościowego dla klientów myWalgreens wprowadzonego w listopadzie 2020 r.

Umowa ta jest częścią strategii alternatywnych zysków Walgreens oraz niedawno ogłoszonej szerszej inicjatywy wprowadzania nowych produktów i usług finansowych, które wzmacniają jej nieustanne dążenie do oferowania wyróżniających się usług i rozwiązań dla klientów. Nowe narzędzie bankowe będzie stanowić dopełnienie planów Walgreens w zakresie kontynuacji działań na rzecz zdrowia i komfortu życia, a także wzmocnienia programu lojalnościowego i sposobów personalizacji. Rozwiązanie wykorzystuje innowacyjną platformę cyfrowej bankowości jako usługi oferowaną przez InComm Payments. Klienci Walgreens będą mogli znaleźć produkt w sklepie lub zarejestrować się bezpośrednio online, a następnie w nieskomplikowany sposób zarządzać swoimi codziennymi finansami w nowej, łatwej w obsłudze aplikacji bankowości mobilnej. Przewiduje się, że rachunek bankowy będzie dostępny w blisko 9 000 sklepów Walgreens oraz przez Internet w drugiej połowie 2021 roku.

„Walgreens zobowiązuje się pomagać swoim klientom w zaspokajaniu ich potrzeb związanych ze zdrowiem i dbałością o dobre samopoczucie, dlatego cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę usług finansowych, aby jeszcze skuteczniej wzbogacić możliwości i sposoby zaspokajania potrzeb finansowych naszych klientów - powiedział John Standley, prezes spółki. - Z niecierpliwością wyczekujemy możliwości zbadania i wprowadzenia w najbliższej przyszłości jeszcze większej liczby inicjatyw płatniczych skoncentrowanych na zdrowiu i zadowoleniu klientów, tworząc jednocześnie nowe źródła przychodów”.

„To dla nas prawdziwy zaszczyt, że Walgreens zdecydował się na wybór rozwiązań InComm Payments w zakresie usług finansowych, które zapewnią dalsze korzyści zarówno jego klientom, jak i lokalnym społecznościom – powiedział Stefan Happ, prezes InComm Payments. - Dzięki nowej ofercie produktowej Walgreens stanie się miejscem docelowym dla usług finansowych, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie kompleksowego centrum zaopatrzenia aptek i punktów z towarami codziennego użytku”.

Ponadto Walgreens i InComm Payments planują ponowne uruchomienie programu kart podarunkowych pod marką Walgreens. InComm Payments będzie nadzorować zarządzanie dotychczasowym programem tradycyjnych kart podarunkowych Walgreens, uruchomi elektroniczne karty podarunkowe oraz umożliwi ich zakup i realizację na stronie walgreens.com. InComm Payments usprawni również szerszą dystrybucję karty podarunkowej Walgreens w kanałach sprzedaży B2B, programów lojalnościowych, nagrodowych i handlu elektronicznego. Decyzja o poszerzeniu współpracy jeszcze bardziej wzmacnia 12-letnie partnerstwo InComm Payments i Walgreens, podnosząc jakość marki tej ostatniej, a także poziom zadowolenia klientów korzystających z usług w sklepach, w internecie oraz za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

* Rachunki bankowe będą rachunkami depozytowymi na żądanie, założonymi w MetaBank®, N.A., Członek FDIC, zgodnie z licencją Mastercard International Incorporated.

Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) jest oddziałem Retail Pharmacy USA, należącym do Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), globalnego lidera hurtowej i detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych. Jako najpopularniejsza sieć aptek i drogerii w Ameryce, Walgreens wyznaczyła sobie za cel stać na straży zdrowia i dobrego samopoczucia każdej społeczności w Ameryce. Prowadząc działalność w ponad 9000 punktach sprzedaży detalicznej w Ameryce, Puerto Rico i na Wyspach Dziewiczych, Walgreens z dumą służy około 8 milionom klientów każdego dnia. Farmaceuci Walgreens odgrywają bardzo ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej w USA, świadcząc szeroką gamę usług farmaceutycznych i zdrowotnych. W celu możliwie najlepszego sprostania potrzebom naszych klientów i pacjentów, Walgreens oferuje wiele kanałów sprzedaży, platformy łączące w sobie usługi cyfrowe i tradycyjne, wspierane najnowszą technologią pozwalającą na dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług społecznościom lokalnym w całym kraju.

InComm Payments

InComm Payments to międzynarodowy potentat w dziedzinie innowacyjnych technologii płatniczych. Wykorzystując dynamiczną technologię i wieloletnie doświadczenie, InComm Payments oferuje udoskonalone platformy płatnicze typu end-to-end oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii finansowych, które przyczyniają się do rozwoju firm w różnorodnych branżach, takich jak handel detaliczny, opieka zdrowotna, pobór opłat i tranzyt, mechanizmy motywacyjne, płatności mobilne i usługi finansowe. Umożliwiając wielokanałowe połączenia z coraz szerszą bazą konsumentów w coraz bardziej cyfrowym ekosystemie, InComm Payments tworzy bezproblemowe i atrakcyjne rozwiązania handlowe, wykorzystywane na całym świecie. InComm Payments posiada ponad 27 lat doświadczenia, obsługuje ponad 500 000 punktów dystrybucji, jest posiadaczem 386 międzynarodowych patentów oraz działa w ponad 30 krajach. Firma jest liderem w branży płatności, a jej siedziba mieści się w Atlancie, w stanie Georgia. Więcej informacji na stronie www.InCommPayments.com.

MetaBank®, N.A.

MetaBank®, N.A., bank krajowy, jest jednostką zależną Meta Financial Group, Inc.® (Nasdaq: CASH), holdingu finansowego z siedzibą w Południowej Dakocie. MetaBank, jest firmą działającą na rzecz zwiększenia dostępności, wyboru i możliwości finansowych dla wszystkich użytkowników. Dążeniem spółki jest usuwanie barier, które tradycyjne instytucje stawiają na drodze dostępu do środków finansowych, oraz promowanie mobilności ekonomicznej poprzez dostarczanie odpowiedzialnych, bezpiecznych i najwyższej jakości produktów finansowych, przyczyniających się do rozwoju jednostek i społeczności lokalnych, które stanowią trzon rzeczywistej gospodarki. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.metapay.com lub www.metafinancialgroup.com.

