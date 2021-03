TOKIO--(BUSINESS WIRE)--PHC Holdings Corporation (sede central: Minato-ku, Tokio, Japón, en adelante PHCHD) ha anunciado hoy una inversión de 20.000 millones de yenes por parte de L Catterton (sede central: Connecticut, EE. UU.), la mayor empresa mundial de capital privado centrada en el consumo. Con esta transacción, L Catterton se une a los accionistas de PHCHD, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Mitsui & Co., Ltd., Life Science Institute, Inc. (miembro del Mitsubishi Chemical Holdings Group) y Panasonic Corporation, y trabajarán juntos para crear valor.

L Catterton cuenta con una gran experiencia de inversión en empresas líderes en servicios sanitarios para el consumidor, como FYI Doctors, ClearChoice, 98Point6 y Patient Point.

