TOKIO--(BUSINESS WIRE)--PHC Holdings Corporation (hoofdkantoor: Minato-ku, Tokio, Japan, hierna PHCHD) kondigde vandaag een investering aan van 20 miljard JPY door L Catterton (hoofdkantoor: Connecticut, VS), de grootste wereldwijde consumentgerichte particuliere aandelenfirma. Met deze transactie voegt L Catterton zich bij de aandeelhouders van PHCHD, Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP, Mitsui & Co., Ltd., Life Science Institute, Inc. (een lid van de Mitsubishi Chemical Holdings Group) en Panasonic Corporation, en zal werken samen om waarde te creƫren.

L Catterton heeft aanzienlijke ervaring met het investeren in toonaangevende bedrijven in de gezondheidszorg voor consumenten, waaronder FYI Doctors, ClearChoice, 98Point6 en Patient Point. Deze investering betekent hun uitbreiding naar de medische hulpmiddelen en gezondheidsdatabedrijven. Als nieuwe aandeelhouder zal L Catterton de verdere groei van PHCHD ondersteunen door gebruik te maken van zijn expertise, branchekennis en uitgebreide netwerk in de consumenten gezondheidszorgsector.

