Russell Investments schließt strategische Partnerschaft mit Hamilton Lane, um die Möglichkeiten im Bereich Private Markets zu verbessern

Michelle Seitz, Chairman and CEO of Russell Investments (Photo: Business Wire)

SEATTLE und BALA CYNWYD, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Russell Investments, ein marktführender Anbieter von Outsourced CIO (OCIO) und globalen Anlagelösungen, und Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE), ein marktführender Anbieter von Private-Markets-Anlagelösungen, verkündeten heute eine strategische Partnerschaft, die den Kunden von Russell Investments auf der ganzen Welt Zugang zu den branchenführenden Private-Markets-Anlagelösungen, dem datengesteuerten Research und den innovativen technologischen Tools von Hamilton Lane bieten wird.

Die umfangreichen Kapazitäten von Hamilton Lane im Bereich Private Markets werden das Nutzenversprechen für die Kunden von Russell Investments noch weiter stärken, indem sie herausragende Investmentlösungen mit offener Architektur anbieten, die das gesamte Spektrum der Anlageklassen abdecken. Hamilton Lanes Investition in Höhe von 90 Millionen USD in Russell Investments ist ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens in dieser strategischen Partnerschaft.

„Vor dem Hintergrund der steigenden Marktkomplexität und des wachsenden Bedarfs an finanzieller Sicherheit suchen Treuhänder nach Partnern, die ihnen reibungslos maßgeschneiderte, differenzierte Anlagelösungen anbieten können“, sagt Michelle Seitz, Chairman und CEO von Russell Investments. „Diese Partnerschaft zeigt unser 85-jähriges treuhänderisches Engagement, unseren Kunden umfangreiche, hochmoderne Investmentlösungen sowie Risikomanagement zu bieten. Der Zugang zu umfangreichen privaten und öffentlichen Märkten aus einer Hand, der sich daraus ergibt, ist nach meiner Überzeugung in unserer Branche derzeit unübertroffen.“

Institutionelle Investoren konzentrieren sich laut Seitz zunehmend auf ihre eigenen Kernkompetenzen und wünschen sich umfassendere Beziehungen zu strategischen Investmentpartnern. Das Marktpotenzial ist groß. Eine Studie von McKinsey & Company gibt an, dass 76 % der Anleger mit einem Vermögen von bis zu 10 Milliarden USD ihre Investmentaktivitäten nicht ausgelagert haben. Zudem prognostiziert die Boston Consulting Group, dass Investmentlösungen in den nächsten fünf Jahren eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Vermögensverwaltungsbranche sein werden.

Private Markets stellen einen wichtigen Bestandteil von Investorenportfolios dar, und diese Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der sowohl die Möglichkeiten von Private Markets als auch die Allokationen in diese Anlageklasse weiter wachsen. Das in Private Markets investierte Kapital hat sich seit 2008 von 2,5 Billionen USD auf 7,7 Billionen USD verdreifacht. Die Anlageklasse der privaten Märkte hat wiederholt ihre Fähigkeit bewiesen, bedeutende Renditen für Investoren zu erzielen. Daten von Hamilton Lane veranschaulichen, dass Private Equity und Private Credit den MSCI World PME bzw. den Credit Suisse Leveraged Loan PME in 19 der letzten 20 Jahre übertroffen haben.

„Wir bei Hamilton Lane engagieren uns dafür, einer breiteren Gruppe von Investoren weltweit Zugang zu privaten Märkten zu ermöglichen, und diese Partnerschaft ist eine weitere spannende Entwicklung zur Unterstützung dieses Ziels“, sagte Mario Giannini, CEO von Hamilton Lane. „Wir glauben, dass unsere Investmentkapazitäten und -expertise in Verbindung mit den starken ausgelagerten Investmentlösungen von Russell Investments einen besseren und integrierten Zugang zu den weltweiten Privatmärkten für die Kunden von Russell Investments auf der ganzen Welt schaffen werden.“

Der Zugang zu Hamilton Lanes globaler Investmentplattform und tiefgreifender Expertise in allen Private-Markets-Strategien und -Sektoren sowie der Zugriff auf Hamilton Lanes Private-Markets-Risiko- und Portfolio-Konstruktions-Tools werden den Kunden von Russell Investments zugute kommen. Das Enterprise Risk Management System von Russell Investments, das durch Hamilton Lanes proprietäre technologische Fähigkeiten ergänzt wird, wird es den Kunden von Russell Investments erlauben, die Leistungsfähigkeit einer umfangreichen Investmentplattform mit offener-Architektur für öffentliche und private Märkte zu verwenden, um ihre spezifischen Ziele und Wünsche zu erfüllen.

Russell Investments fokussiert sich seit 85 Jahren darauf, die finanzielle Sicherheit der Menschen zu verbessern. Dieser Fokus stimmt mit dem erklärten Ziel von Hamilton Lane überein, das finanzielle Wohlergehen derer zu verbessern, die auf sie angewiesen sind. Darüber hinaus teilen die beiden Unternehmen die Verpflichtung, außergewöhnliche Dienstleistungen zu erbringen und maßgeschneiderte Lösungen für ihre globale Kundschaft anzubieten.

„Russell Investments und Hamilton Lane rücken die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns“, so Seitz. „Wir engagieren uns dafür, den Zugang zu den anspruchsvollsten Anlagemöglichkeiten und Tools der Branche zu demokratisieren. Es geht darum, dass wir unsere institutionelle Lösungskompetenz, die wir in jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit den größten Vermögensverwaltern der Welt entwickelt haben, auf mehr mittelständische Institutionen und Vermögensverwaltungspartner und deren Kunden ausweiten.“

Über Russell Investments

Russell Investments ist ein führender Outsourced-CIO-(OCIO)-Partner und weltweiter Anbieter von Anlagelösungen, der institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Privatanlegern auf der ganzen Welt eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten bietet. Auf der Basis eines 85-jährigen Vermächtnisses kontinuierlicher Innovation, um den Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten, arbeitet Russell Investments täglich daran, die finanzielle Sicherheit seiner Kunden zu verbessern. Das Unternehmen ist der fünftgrößte Anlageberater der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Billionen USD (Stand: 30.06.2020) und einem verwalteten Vermögen von 323,7 Milliarden USD (Stand: 31.12.2020) für Kunden in 32 Ländern. Russell Investments hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington, und besitzt Niederlassungen in 19 Städten auf der ganzen Welt, darunter in New York, London, Tokio und Shanghai. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.russellinvestments.com.

Über Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) ist eine marktführende Private-Markets-Investment-Management-Firma, die innovative Lösungen für anspruchsvolle Investoren auf der ganzen Welt anbietet. Seit 29 Jahren widmet sich das Unternehmen ausschließlich dem Private-Markets-Investment und beschäftigt aktuell über 440 Fachleute in Betriebsabläufen in ganz Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Hamilton Lane verfügt über ein verwaltetes und beaufsichtigtes Vermögen von ca. 657 Milliarden USD, das aus ca. 76 Milliarden USD an diskretionärem Vermögen und ca. 581 Milliarden USD an Beratungsvermögen besteht (Stand: 31. Dezember 2020). Hamilton Lane ist spezialisiert auf den Aufbau flexibler Anlageprogramme, die den Kunden Zugang zum gesamten Spektrum der Privatmarktstrategien, Sektoren und Geografien bieten. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.hamiltonlane.com oder folgen Sie Hamilton Lane auf Twitter: @hamilton_lane.

Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Einige der Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Wörter wie „werden“, „erwarten“, „glauben“ und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen erörtern gegenwärtige Erwartungen und Projektionen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Sie sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Zusammenhang mit den Risiken und Ungewissheiten bewerten, die in Teil I, Punkt 1A, unter der Überschrift „Risikofaktoren“ (Risk Factors) im Jahresbericht von Hamilton Lane auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2020 endende Geschäftsjahr und in den nachfolgenden Berichten, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, aufgeführt sind. Die in dieser Mitteilung aufgeführten zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieser Mitteilung getroffen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Leistungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

i Quelle: McKinsey and Cerulli (2020) ii Quelle: Boston Consulting Group (Bericht „Global Asset Management 2020“) iii Quelle: Preqin.com (Juni 2020) iiii Quelle: Daten von Hamilton Lane, Bloomberg (Januar 2021)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.