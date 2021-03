PHCHD annonce un financement de 20 milliards JPY de la part de L Catterton

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--PHC Holdings Corporation (siège social : Minato-ku, Tokyo, Japon, ci-après PHCHD) a annoncé aujourd’hui un investissement de 20 milliards JPY de la part de L Catterton (siège social : Connecticut, États-Unis), la plus grande société mondiale de capital-investissement axée sur les consommateurs. À travers cette transaction, L Catterton rejoint les actionnaires de PHCHD, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Mitsui & Co., Ltd., Life Science Institute, Inc. (membre de Mitsubishi Chemical Holdings Group), ainsi que Panasonic Corporation, qui travailleront ensemble pour créer de la valeur.

L Catterton jouit d’une expérience significative en matière d’investissement dans des entreprises leaders de services de soins de santé pour les consommateurs, parmi lesquelles FYI Doctors, ClearChoice, 98Point6 et Patient Point. Cet investissement permettra leur expansion dans les domaines d’activité des dispositifs médicaux et des données de santé. En tant que nouvel actionnaire, L Catterton soutiendra la croissance de PHCHD en mobilisant son expertise, sa connaissance du secteur, ainsi que son large réseau dans l’industrie des soins de santé pour les consommateurs.

PHCHD est une société de soins de santé mondiale offrant des produits et services à valeur ajoutée pour la prise en charge du diabète, des diagnostics, et des sciences de la vie à travers le monde, ainsi que des services de soins de santé au Japon. En 2019, la société a procédé à l’acquisition de l’activité de pathologie anatomique (opérant actuellement sous le nom d’Epredia) de Thermo Fisher Scientific Inc. et de LSI Medience Corporation, qui conduit principalement des activités de tests cliniques. Ces transactions visaient à diversifier les portefeuilles d’activités de PHCHD, à renforcer sa base d’entreprises mondiale, ainsi qu’à soutenir sa croissance future.

John Marotta, président-directeur général de PHCHD a déclaré : « Je suis ravi que nous ayons achevé cette transaction, et très heureux d’accueillir L Catterton en tant que nouvel actionnaire. PHCHD est une plateforme mondiale diversifiée de soins de santé, composée de marques établies, qui connaît une formidable réussite à travers le monde. Grâce à la combinaison de nos portefeuilles de produits et services innovants, ainsi qu’à notre système d’entreprises qui constitue un moteur d’amélioration continue, PHCHD est idéalement positionnée pour une expansion mondiale continue, et prête pour exécuter encore davantage ses priorités stratégiques de croissance. Pour l’avenir, grâce à l’expertise et au soutien de L Catterton, nous espérons pouvoir saisir de nouvelles opportunités nous permettant d’étendre encore davantage notre activité et d’offrir davantage de valeur à nos clients. Nous sommes convaincus que L Catterton constitue le partenaire idéal pour le prochain chapitre de notre croissance. »

Chinta Bhagat, associé directeur de L Catterton Asie, a confié pour sa part : « Nous sommes heureux de rejoindre un groupe d’actionnaires aussi renommé au sein de PHCHD, afin de contribuer à bâtir une société mondiale innovante de solutions de soins de santé. Le secteur de la santé, et en particulier celui des dispositifs médicaux, évolue rapidement, passant d’une orientation scientifique et d’ingénierie vers une approche davantage centrée sur le consommateur. Ceci place L Catterton en position de tirer parti de nos renseignements approfondis, et de jouer un rôle précieux dans le développement des futures activités de PHCHD, notamment aux États-Unis et en Asie. Nous sommes impatients de soutenir et de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion de PHCHD, qui est profondément expérimentée dans ces domaines. »

À propos de PHC Holdings Corporation

Constituée en 2014, PHC Holdings Corporation est une société mondiale de soins de santé, dont les filiales incluent PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Epredia, et LSI Medience Corporation. Engagée en faveur de sa mission d’entreprise qui est « Nous contribuons au bien-être de la société grâce à nos efforts diligents visant à créer des solutions de soins de santé ayant un impact positif et améliorant la vie des individus », la société développe, fabrique, commercialise et met en service des solutions concernant les soins du diabète, les sciences de la vie et les diagnostics à travers le monde, et fournit des services de soins de santé au Japon. Le chiffre d’affaires net consolidé du groupe PHC a atteint 272 milliards JPY pour l’exercice 2019, avec une distribution mondiale de produits et de services dans plus de 125 pays.

www.phchd.com

À propos de L Catterton

Avec environ 25 milliards USD de fonds propres dans le cadre de ses stratégies de fonds, et 17 bureaux répartis à travers le monde, L Catterton est la plus grande société mondiale de capital-investissement axée sur les consommateurs. L’équipe de L Catterton, composée de près de 200 associés professionnels de l’investissement et des opérations, s’associe avec des équipes de gestion du monde entier pour mettre en œuvre des plans stratégiques favorisant la croissance, en tirant parti de renseignements approfondis selon les catégories, d’une excellence opérationnelle, et d’un large réseau de partenariats. Depuis 1989, la société a effectué plus de 200 investissements dans les marques de consommation de premier plan. Pour en savoir plus sur L Catterton, rendez-vous sur www.lcatterton.com.

