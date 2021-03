Hankook Tire przechodzi na wsparcie obsługi oprogramowania SAP oferowane przez Rimini Street

Hankook Tire Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

Hankook Tire Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, największy dostawca wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dziś, że wiodący na świecie producent opon Hankook Tire przechodzi na wsparcie obsługi oprogramowania SAP ECC 6.0 oferowane przez Rimini Street. Skorzystanie ze wsparcia Rimini Street pozwoliło Hankook Tire zmniejszyć roczne koszty utrzymania o 50%. Zaoszczędzoną w ten sposób kwotę spółka planuje przeznaczyć na rozwijanie innowacyjnych możliwości technologicznych, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i czujnikach cyfrowych.

Uzyskanie ultraresponsywnego wsparcia dla oprogramowania ERP i optymalizacja koszów informatycznych

Założona w 1941 r. spółka Hankook Tire była pierwszą koreańską firmą motoryzacyjną produkującą opony, która stopniowo zyskała status lidera na ogólnoświatowym rynku producentów opon. Hankook Tire działa obecnie w ponad 180 krajach, posiada 8 zakładów produkcyjnych i 5 ośrodków B+R w różnych częściach świata, zatrudniając łącznie ponad 20 tys. pracowników. Dział informatyczny spółki zaczął analizować możliwości uzyskania wsparcia od podmiotu zewnętrznego w związku z zapotrzebowaniem na bardziej rozległą wiedzę techniczną z zakresu oprogramowania dla przedsiębiorstw i usługi wsparcia dla zindywidualizowanych w znacznym stopniu aplikacji SAP ECC 6.0. Wysoka jakość wsparcia oferowanego przez spółkę Rimini Street skłoniła Hankook Tire do skorzystania z jej usług, w tym wysokiej klasy, ultraresponsywnego wsparcia dla oprogramowania SAP.

„Utrzymanie wydajności i możliwie jak najwyższego poziomu działalności jest dla nas niezwykle ważne. Znajdujemy się teraz na etapie transformacji cyfrowej i dążymy do innowacyjności i doskonałości technologicznej w ramach naszych zasadniczych działań – powiedział Seyul Ryu, dyrektor ds. cyfryzacji i informacji w Hankook Tire. - Globalna dostępność i specjalistyczne wsparcie inżynieryjne spółki Rimini Street skłoniły nas do przejścia, w ramach kluczowego dla naszej działalności oprogramowania ERP, na oferowane przez nią wsparcie, które zwiększy naszą wydajność i pozwoli uwolnić zasoby na rzecz maksymalizacji działań produkcyjnych”.

Specjalistyczne wsparcie inżynieryjne dostępne na całym świecie, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, Hankook Tire ma przydzielonego inżynieria wsparcia (ang. Primary Support Engineer; PSE), którego doświadczenie w zakresie oprogramowania klienta wynosi średnio 15 lat, wspieranego przez zespół inżynierów funkcjonalnych i technicznych. Wszyscy klienci otrzymują również umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, które cieszą się renomą w branży i obejmują odpowiednio dziesięciominutowy (P1) lub piętnastominutowy (P2) gwarantowany czas reakcji na problemy krytyczne (P1 ).

„Większość firm produkcyjnych, w tym także Hankook Tire, skupia się na innowacjach w tym wymagającym środowisku biznesowym. Rimini Street umożliwia tym podmiotom odzyskanie kontroli nad mapą drogową informatycznych działań, zwiększanie wydajności i uwalnianie funduszy, które można przeznaczyć na innowację, w połączeniu z wizją biznesu ukierunkowaną na konkurencyjność i rozwój – powiedział Hyungwook „Kevin” Kim, dyrektor główny Rimini Street na region Korei. - Spółka Rimini Street pomogła już ponad 4 tysiącom klientów z całego świata zyskać poczucie spokoju, zapewniając im specjalistyczne wsparcie inżynieryjne dostępne przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu, dziesięciominutowy gwarantowany czas reakcji na problemy krytyczne, a także fachową poradę techniczną i funkcjonalną, celem zmaksymalizowania korzyści z aktualnej inwestycji w oprogramowanie”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 4000 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

