Andersen Global styrker sin centralasiatiske tilstedeværelse med Kirgisistan-baseret advokatfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global indgår en samarbejdsaftale med det kirgisiske advokatfirma Satarov, Askarov & Partners, så den geografiske dækning i Centralasien udvides.

Satarov, Askarov & Partners, der blev stiftet i 2010, har international voldgift og udenlandsk investering som sine specialer og servicerer privatpersoner, lokale og udenlandske virksomheder, udenlandske virksomheder samt offentlige institutioner. Advokatfirmaet har kontor i Bishkek og en fuld-service-profil, der gør det muligt at tilbyde en bred palet af kommercielle juridiske tjenester, som omfatter erhvervsmæssige fusioner og overtagelser, lånefinansiering, naturressourcer, anti-monopol og konkurrence, skattesystem og skattemæssige tvister, international handel, told og strafferet.

”Førsteklasses klientbetjening vil altid have høj prioritet”, udtalte administrerende direktør Anvar Askarov. ”Vores omfattende erfaring og markedsekspertise gør os i stand til at levere løsninger i særklasse, og vi er dedikerede til uafbrudt udvikling af vores evner i dette konstant voksende miljø. Vores samarbejde med Andersen Global forstærker vores vækst og sikrer vores kunder fejlfri betjening på såvel lokale som internationale niveauer.”

”Satarov, Askarov & Partners leverer en bred dækning i et af Centralasiens nøglemarkeder”, udtalte bestyrelsesformand og administerende direktør for Andersen Global, Mark Vorsatz. ”Deres engagement i forvaltning og gennemsigtighed har resulteret i mangeårige klientforhold. De komplementerer vores team i regionen, og vi ser frem til at styrke vores arbejdsrelation med Anvar og hans team.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC, har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 263 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.