Russell Investments entra em parceria estratégica com a Hamilton Lane para acelerar recursos de mercados privados

Michelle Seitz, Chairman and CEO of Russell Investments (Photo: Business Wire)

SEATTLE e BALA CYNWYD, Pensilvânia--(BUSINESS WIRE)--A Russell Investments, fornecedora líder terceirizada de Direção de Investimentos (Chief Investment Office, CIO), Direção de Investimentos Terceirizados (Outsourced Chief Investment Office, OCIO) e empresa de soluções de investimentos globais, e a Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE), empresa de gestão de investimentos de mercados privados, anunciaram hoje uma parceria estratégica que fornecerá aos clientes globais da Russell Investments acesso às soluções de investimentos em mercados privados líderes no setor, pesquisa orientada por dados, e ferramentas de tecnologia inovadora.

Os amplos recursos de mercado privado da Hamilton Lane reforçarão a proposta de valor do cliente da Russell Investments, fornecendo soluções excepcionais de investimentos de arquitetura aberta abrangendo todo o espectro de classe de ativos. O investimento de US$ 90 milhões da Hamilton Lane na Russell Investments demonstra ainda mais seu compromisso com essa parceria estratégica.

“Dadas as crescentes complexidades do mercado e necessidades crescentes em torno da segurança financeira, fiduciários estão buscando parceiros que possam fornecer soluções perfeitas de investimentos personalizadas e diferenciadas”, afirmou Michelle Seitz, presidente do conselho e CEO da Russell Investments. “Esta parceria demonstra nosso compromisso fiduciário de 85 anos para fornecer soluções de investimentos abrangentes e de ponta e gestão de risco para nossos clientes. O acesso completo a amplos recursos de mercados públicos e privados é, acredito, sem paralelos em nosso setor hoje.”

De acordo com Seitz, investidores institucionais estão focando cada vez mais nas suas próprias competências de negócios centrais e desejam relacionamentos mais completos com parceiros de investimento estratégico. O potencial do mercado é enorme. Uma pesquisa da McKinsey & Company relata que 76% dos proprietários de ativos com até US$ 10 bilhões em ativos não terceirizaram suas atividades de investimento(i). O Boston Consulting Group também prevê que soluções de investimentos sejam um dos segmentos de maior crescimento do setor de gestão de ativos nos próximos cinco anos(ii).

Mercados privados são um importante componente de portfólios de investidores, e esta parceria surge em um momento quando tanto as oportunidades nos mercados privados quanto alocações para a classe de ativos continuam a crescer. Desde 2008, o capital alocado para mercados privados triplicou de US$ 2,5 trilhões para US$ 7,7 trilhões(iii). A classe de ativos de mercados privados continuou a demonstrar sua habilidade em gerar retornos significativos para investidores. Dados da Hamilton Lane ilustram que capital privado e crédito privado superaram o monitoramento e avaliação de desempenho (Performance Monitoring and Evaluation, PME) MSCI World e o PME Credit Suisse Leveraged Loan, respectivamente, em 19 dos últimos 20 anos(iiii).

“Na Hamilton Lane, estamos comprometidos a fornecer aos mercados privados acesso a um grupo mais amplo de investidores ao redor do mundo, e esta parceria é outro empolgante desenvolvimento em apoio a este objetivo”, disse Mario Giannini, CEO da Hamilton Lane. “Acreditamos que nossos recursos e experiência em investimentos, juntamente com as robustas soluções de investimentos terceirizados da Russell Investments, permitirão acesso melhorado e integrado aos mercados privados globais para clientes da Russell Investments ao redor do mundo.”

Os clientes da Russell Investments se beneficiarão do acesso à plataforma de investimento global da Hamilton Lane e profunda experiência em todas as estratégias e setores de mercados privados, como também acesso às ferramentas de construção de risco de mercados privados e portfólio da Hamilton Lane. Aprimorado pelos recursos tecnológicos proprietários da Hamilton Lane, o Sistema de gerenciamento de risco empresarial da Russell Investments permitirá que seus clientes impulsionem o poder de uma ampla plataforma de arquitetura aberta de investimentos de mercados públicos e privados para alcançarem suas metas e objetivos específicos.

Há 85 anos a Russell Investments foca em melhorar a segurança financeira das pessoas. Este foco está alinhado ao propósito declarado da Hamilton Lane de oferecer um melhor bem-estar financeiro para aqueles que dependem deles. As duas empresas também compartilham um compromisso de fornecer excepcional atendimento ao cliente e oferecer soluções personalizadas para sua clientela global.

“A Russel Investments e a Hamilton Lane colocam as necessidades dos nossos clientes no centro de tudo que fazemos”, disse Seitz. “Estamos dedicados a democratizar o acesso aos recursos e ferramentas mais sofisticadas de investimentos no setor. Trata-se de estender nossa destreza de soluções institucionais, aprimorada ao longo de décadas trabalhando com os maiores proprietários de ativos do mundo, para mais instituições de médio porte e parceiros de gestão de patrimônio e seus clientes.”

Sobre a Russell Investments

A Russell Investments é uma empresa terceirizada líder parceira CIO (OCIO) e de soluções globais de investimentos, oferecendo uma ampla variedade de recursos de investimentos para investidores institucionais, intermediários financeiros, e investidores individuais em todo o mundo. Com base em um legado de 85 anos de inovação contínua para fornecer valor excepcional aos clientes, a Russell Investments trabalha diariamente para melhorar a segurança financeira de seus clientes. A empresa é a quinta maior consultora de investimentos do mundo, com US$ 2,5 trilhões de ativos em consultoria (em 30/06/2020) e US$ 323,7 bilhões em ativos sob gestão (em 31/12/2020) para clientes em 32 países. Sediada em Seattle, no estado norte-americano de Washington, a Russell Investments possui escritórios em 19 cidades ao redor do mundo, inclusive Nova York, Londres, Tóquio e Xangai. Para mais informações, acesse www.russellinvestments.com.

Sobre a Hamilton Lane

A Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) é uma empresa líder de gestão de investimentos de mercados privados fornecendo soluções inovadoras para investidores sofisticados em todo o mundo. Dedicada exclusivamente a investimentos em mercados privados há 29 anos, a empresa atualmente emprega mais de 440 profissionais operando em escritórios na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. A Hamilton Lane possui aproximadamente US$ 657 bilhões em ativos sob gestão e supervisão, compostos por aproximadamente US$ 76 bilhões em ativos discricionários e aproximadamente US$ 581 bilhões em ativos de consultoria, em 31 de dezembro de 2020. A Hamilton Lane é especializada em construir programas flexíveis de investimentos que fornecem aos clientes acesso ao completo espectro de estratégias, setores e geografias de mercados privados. Para mais informações, visite www.hamiltonlane.com ou siga a Hamilton Lane no Twitter: @hamilton_lane.

Nota de advertência a respeito de declarações prospectivas

Algumas das declarações neste comunicado podem constituir “declarações prospectivas” conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934 e a Lei de Reforma de Controvérsias de Títulos Privados de 1995. Palavras como “vai”, “espera”, “acredita” e expressões similares são utilizadas para identificar estas declarações prospectivas. Declarações prospectivas debatem expectativas e projeções atuais. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros importantes fatores que possam fazer que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Você deve avaliar estas declarações prospectivas no contexto dos riscos e incertezas divulgadas na Parte I, Item 1A, sob o título “Fatores de risco”, no relatório anual da Hamilton Lane no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020 e em seus relatórios subsequentes protocolados de tempos em tempos na Comissão de Valores Mobiliários. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são válidas apenas na data deste documento. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações ou eventos futuros, exceto conforme exigido por lei.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

i Fonte: McKinsey and Cerulli (2020) ii Fonte: Boston Consulting Group (2020 Global Asset Management report) iii Fonte: Preqin.com (Junho 2020) iiii Fonte: Hamilton Lane Data, Bloomberg (Janeiro 2021)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.