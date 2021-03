BOMBAY SAPPHIRE® EN PASSE DE DEVENIR LE GIN LE PLUS DURABLE DE LA PLANÈTE

BOMBAY SAPPHIRE is the first major brand to have all 10 of its botanical ingredients on track to be 100% sustainably-sourced and certified by the end of 2021. This news is a major step towards Bacardi, the largest privately-held spirits company in the world, that owns the gin brand, achieving its 2025 goal of sourcing 100% of its key ingredients from sustainably certified suppliers.

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Après plusieurs décennies consacrées à l’élaboration consciencieuse de partenariats durables avec des agriculteurs et fournisseurs, BOMBAY SAPPHIRE, l’emblématique gin haut de gamme issu de l’entreprise familiale Bacardi Limited, est fier d’annoncer que ses 10 ingrédients botaniques sont tous sur le point d’être certifiés durables en 2021. Les fournisseurs de huit de ces ingrédients étant déjà certifiés conformes à la norme « For Life », l’objectif consiste à voir les deux producteurs restants – concernant la maniguette du Ghana et la réglisse de Chine – obtenir leur certification dans les mois qui suivront la levée des restrictions de voyage.

Cette nouvelle constitue une étape majeure pour Bacardi, plus grande société non cotée de spiritueux au monde, sur la voie de son objectif consistant d’ici 2025 à acheter 100 % de ses ingrédients clés auprès de fournisseurs certifiés durables.

Les 10 ingrédients botaniques, qui incluent baies de genièvre de Toscane, coriandre du Maroc, zestes de citron d’Espagne, et baies de cubèbe de Java, sont soigneusement sélectionnés par le maître des ingrédients botaniques de BOMBAY SAPPHIRE, Ivano Tonutti, pour créer la saveur fraîche et lumineuse de ce gin.

Seuls les ingrédients botaniques de la plus haute qualité sont sélectionnés par Ivano, dont le travail ne s’arrête pas là. La certification « For Life » octroyée par Ecocert S.A., plus grand spécialiste mondial de la certification des pratiques durables, reconnaît l’engagement d’Ivano et de Bacardi consistant à travailler uniquement avec des fournisseurs qui agissent de manière responsable, ainsi qu’à garantir un avenir durable pour les agriculteurs, leur communauté, et l’environnement.

BOMBAY SAPPHIRE est une marque pionnière de la durabilité dans le secteur des spiritueux. La marque investit depuis longtemps dans de nouvelles innovations qui offrent des solutions créatives à des défis complexes. Lorsque la distillerie BOMBAY SAPPHIRE a ouvert à Laverstoke, en Angleterre, en 2014, elle a établi une nouvelle référence en matière de durabilité, en faisant preuve de nombreuses innovations de ce type – la conception de la distillerie a obtenu la note « remarquable » de la part de BREEAM, l’évaluation environnementale la plus reconnue pour les bâtiments.

« Nous appliquons une approche à 360 degrés en matière de durabilité », a déclaré Ivano Tonutti. « Il est de notre responsabilité de prendre autant soin des agriculteurs et de leurs communautés que des ingrédients botaniques qu’ils cultivent et récoltent pour BOMBAY SAPPHIRE. En nous souciant de leur bien-être, ainsi qu’en investissant dans des pratiques agricoles durables, nous contribuons à préserver l’environnement et leur moyens de subsistance pour les générations à venir. »

Illustration concrète de cet engagement, Bacardi travaille depuis plusieurs années dans un village du Ghana avec AIESEC, une organisation non gouvernementale locale, afin d’aider la communauté à devenir une coopérative agricole indépendante – qu’il s’agisse de l’installation d’une pompe à eau, qui approvisionne aujourd’hui le village en eau potable, ou du recrutement d’un agronome chargé d’apporter des conseils et recommandations d’expert. Cette année, le village recueillera sa première récolte de maniguette pour BOMBAY SAPPHIRE.

« La certification " For Life " apporte aux consommateurs l’assurance d’ingrédients issus d’organisations engagées pour une amélioration continue », a déclaré Philippe Thomazo, PDG d’Ecocert. La certification " For Life " signifie que les fournisseurs qui cultivent et récoltent les ingrédients botaniques certifiés pour BOMBAY SAPPHIRE agissent de manière responsable à tous les égards. »

Natasha Curtin, vice-présidente de BOMBAY SAPPHIRE, a déclaré : « Je suis incroyablement fière de ce récent accomplissement de la part d’Ivano et de son équipe. Pour autant, en tant que secteur, nous devons tous investir dans un avenir plus durable. Ivano a passé plus de 20 ans à nouer des relations étroites avec nos agriculteurs et fournisseurs à travers le monde. Grâce à son expérience et son expertise, nous avons élaboré une feuille de route pour l’approvisionnement durable d’ingrédients botaniques, qui, nous l’espérons, conduira d’autres acteurs à en faire de même. »

Bacardi a travaillé en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour leur permettre d’obtenir la certification « For Life ». Pour obtenir cette certification, les fournisseurs doivent s’engager pour une amélioration continue dans les domaines suivants :

- le bien-être des personnes travaillant dans la récolte et la fourniture d’ingrédients botaniques ;

- la réduction de leur impact environnemental ;

- leurs pratiques responsables en matière d’achat ;

- et le développement durable au niveau local ainsi qu’à tous les stades clés de la chaîne d’approvisionnement.

Pour en savoir plus sur les engagements de durabilité de Bacardi, et sur sa vision consistant à devenir l’entreprise mondiale de spiritueux la plus respectueuse de l’environnement, rendez-vous sur https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/.

Buvez toujours avec modération.

À propos du gin BOMBAY SAPPHIRE

BOMBAY SAPPHIRE, plus grande marque mondiale de gin haut de gamme, est créée à partir d’une combinaison unique de 10 ingrédients botaniques provenant du monde entier. Dans les pièces de distillation historiques de la distillerie BOMBAY SAPPHIRE du Hampshire, en Angleterre, la vapeur des spiritueux traverse des fûts de cuivre perforés, remplis à la main de 10 ingrédients botaniques. Grâce à ce procédé de distillation tout particulier, appelé infusion vapeur, BOMBAY SAPPHIRE capture à la perfection les saveurs aromatiques naturelles de chaque ingrédient botanique, ce qui crée le goût frais et lumineux de ce gin. Double médaille d’or lors du Concours mondial 2017 des spiritueux de San Francisco, la marque BOMBAY SAPPHIRE est régulièrement reconnue pour l’élaboration d’un gin de la plus haute qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bombaysapphire.com.

BOMBAY SAPPHIRE fait partie du portefeuille Bacardi Limited, dont le siège mondial se trouve à Hamilton, aux Bermudes. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l’échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR’S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d’autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON’S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a près de 160 ans à Santiago de Cuba, l’entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère des installations de production à travers 11 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

À propos d’Ecocert Group

Grâce à plus de 30 ans d’engagement en faveur de la durabilité et du développement de produits agricoles biologiques à travers le monde, Ecocert fournit aux parties prenantes son soutien dans la compréhension, la mise en œuvre et la promotion de pratiques durables, au travers de services de formation, de conseil et de certification indépendante. Ecocert applique exclusivement un ensemble de normes sélectionnées, reconnues et exigeantes, faisant intervenir des critères environnementaux et sociétaux élevés. Pour les organisations qui souhaitent aller plus loin dans leur transition, Ecocert développe également des programmes innovants appliquant des contraintes plus élevées (Fair For Life, For Life, En Cuisine, etc.). Aujourd’hui, le groupe est également une société mondiale de premier plan dans la certification de produits agricoles et cosmétiques biologiques, présente dans plus de 130 pays grâce à un réseau international composé de 31 filiales et de plus de 1 700 collaborateurs. Pour en savoir plus sur la manière dont Ecocert agit pour un monde durable, rendez-vous sur : www.ecocert.com ou suivez Ecocert sur LinkedIn ou Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.