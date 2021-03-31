日本東京的認證申請/管理機構TOW Co., Ltd.推出介紹日本料理烹飪技能認證系統的影片

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--TOW Co., Ltd.：

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點選此連結觀看紀錄片。該紀錄片講述了參與金牌認證(Gold Certification)測試的外國大廚的故事，並藉此彰顯認證系統的價值。金牌認證是該體系的頂級標準。

從2016年4月開始，日本農林水產省為海外日本料理烹飪技能設立了認證準則。

該系統公佈了多個具體標準，私人機構可用於認可已獲得製作日本料理所需之特定知識和烹飪技能水準的外國大廚，以幫助確保日本料理和飲食文化以及日本農業和海產品的吸引力能夠在全球得到恰當、有效的傳播。*

透過這一認證，私人部門能夠成為日本料理烹飪技能認證推廣工作的生力軍，增加獲認證人士的數量，並培養更多掌握一定日本料理烹飪知識和技能的外國大廚。這一切的最終目的是進一步強化日本餐飲和飲食文化在全球的美譽，並促進人們對日本農業和海產品的消費。

為了達成這一目標， TOW Co., Ltd.正積極地履行其作為認證系統申請管理機構的職能。截至2021年3月，公司已經批准了11家認證機構，而這些機構已為14名大廚頒發了金牌認證，另有187名大廚獲得銀牌認證，389名大廚獲得銅牌認證。

儘管新冠疫情對全球餐飲服務業造成巨大的衝擊，TOW Co., Ltd.依然致力於履行其使命，並對所有渴望掌握正確製作日本料理所需的知識與技能的外國大廚給予鼓勵。我們希望，製作並分享這支介紹日本料理烹飪技能認證系統的影片有助於達成上述目標。

*認證標準

金牌認證

在主廚為日本人的日本國內日本料理餐廳工作約兩年時間，且被認為已掌握所規定的知識和技能的人士。

需掌握的知識和技能

有關日本飲食文化的知識

有關日本飲食文化、日本食物、用餐方式、日本清酒和茶的知識。

有關日本飲食文化、日本食物、用餐方式、日本清酒和茶的知識。 有關衛生管理的知識

食物中毒的類型和預防，服裝，食材處理，烹飪器皿和設備的清潔和消毒，要求加熱處理的食材和食物。

食物中毒的類型和預防，服裝，食材處理，烹飪器皿和設備的清潔和消毒，要求加熱處理的食材和食物。 技巧

如何使用日本烹飪器皿和設備，如何選擇食材，如何切、削食材，烹飪所需的流程和時間，加熱程度/加熱應用機制，如何製作高湯（日式湯底），調味料配比，菜品展示，保存方式，菜單製作。

如何使用日本烹飪器皿和設備，如何選擇食材，如何切、削食材，烹飪所需的流程和時間，加熱程度/加熱應用機制，如何製作高湯（日式湯底），調味料配比，菜品展示，保存方式，菜單製作。 待客之道

用詞、迎賓、周到、禮節，如何擺餐。

銀牌認證

曾在本國或國外任何烹飪學校上課並掌握所規定的日本料理知識和技能長達約一年時間，然後從該校畢業的人士。

或在主廚為日本人的日本國內餐廳工作約一年時間，且被認為已掌握所規定的知識和技能的人士。

需掌握的知識和技能

有關日本飲食文化的知識

有關日本飲食文化、日本食物、用餐方式的知識。

有關日本飲食文化、日本食物、用餐方式的知識。 有關衛生管理的知識

食物中毒的類型和預防，服裝，食材處理，烹飪器皿和設備的清潔和消毒，要求加熱處理的食材和食品。

食物中毒的類型和預防，服裝，食材處理，烹飪器皿和設備的清潔和消毒，要求加熱處理的食材和食品。 技巧

如何使用日本烹飪器皿和設備，如何選擇食材，如何切、削食材，烹飪所需流程和時間，加熱程度/加熱應用機制，如何製作高湯（日本湯底），調味料配比，菜品展示，保存方式。

如何使用日本烹飪器皿和設備，如何選擇食材，如何切、削食材，烹飪所需流程和時間，加熱程度/加熱應用機制，如何製作高湯（日本湯底），調味料配比，菜品展示，保存方式。 待客之道

禮節，如何擺餐

銅牌認證

參加由本國或國外任何日本料理烹飪學校和/或私人機構舉辦的短期培訓，並學習所規定的知識和技能，然後通過由認證機構設立之考試的人士。

需掌握的知識和技能

有關日本飲食文化的知識

有關日本飲食文化的知識

有關日本飲食文化的知識 有關衛生管理的知識

食物中毒和預防，服裝，食材處理，烹飪器皿和設備的清潔和消毒，要求加熱處理的食材和食品。

食物中毒和預防，服裝，食材處理，烹飪器皿和設備的清潔和消毒，要求加熱處理的食材和食品。 技巧

如何使用日本烹飪器皿和設備，如何選擇食材，如何切、削食材，調味料配比，烹飪所需流程和時間，菜品展示，保存方式。

如何使用日本烹飪器皿和設備，如何選擇食材，如何切、削食材，調味料配比，烹飪所需流程和時間，菜品展示，保存方式。 待客之道

禮節

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