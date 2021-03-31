日本东京的认证申请/管理机构TOW Co., Ltd.发布介绍日料烹饪技能认证系统的视频

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--TOW Co., Ltd.：

[https://tow.co.jp/certification/]

点击此链接观看纪录片。该纪录片讲述了参与金牌认证(Gold Certification)测试的外国大厨的故事，并借此彰显认证系统的价值。金牌认证是该体系的顶级标准。

从2016年4月开始，日本农林水产省为海外日本料理烹饪技能设立了认证准则。

该系统公布了多个具体标准，私营机构可用其鉴别外国大厨是否已获得制作日料所需的特定知识和烹饪技能，以帮助确认日料和饮食文化以及日本农业和海产品的吸引力是否能够在全球得到恰当、有效的传播。*

通过这一认证，私营领域将有能力成为日料烹饪技能认证推广工作的生力军，增加获认证个人的数量，并培养更多掌握一定日料烹饪知识和技能的外国大厨。所有这些的最终目的是进一步提高日本餐饮和饮食文化在全球的美誉度，并促进人们对日本农业和海产品的消费。

为了实现这一目标， TOW Co., Ltd.正积极地履行其作为认证系统申请管理机构的职能。截至2021年3月，公司已经批准了11家认证机构，而这些结构为14名大厨颁发了金牌认证，另有187名大厨获得银牌认证，389名大厨获得铜牌认证。

尽管新冠疫情为全球餐饮服务行业带来了巨大的冲击，TOW Co., Ltd.依然致力于履行其使命，并为所有渴望掌握正确制作日料所需的知识与技能的外国大厨加油鼓劲。我们希望通过制作并分享这辑介绍日料烹饪技能认证系统的视频，帮助实现上述目标。

*认证标准

金牌认证

在主厨为日本人的日本国内日料餐馆工作约两年时间，且被认为已掌握所规定的知识和技能的人士。

需掌握的知识和技能

有关日本饮食文化的知识

有关日本饮食文化、日本食物、用餐方式、日本清酒和茶的知识。

有关日本饮食文化、日本食物、用餐方式、日本清酒和茶的知识。 有关卫生管理的知识

食物中毒的类型和预防，服装，食材处理，烹饪器皿和设备的清洁和消毒，要求加热处理的食材和食物。

食物中毒的类型和预防，服装，食材处理，烹饪器皿和设备的清洁和消毒，要求加热处理的食材和食物。 技巧

如何使用日本烹饪器皿和设备，如何选择食材，如何切、削食材，烹饪所需的流程和时间，加热程度/加热应用机制，如何制作高汤（日式汤底），调味料配比，菜品展示，保存方式，菜单制作。

如何使用日本烹饪器皿和设备，如何选择食材，如何切、削食材，烹饪所需的流程和时间，加热程度/加热应用机制，如何制作高汤（日式汤底），调味料配比，菜品展示，保存方式，菜单制作。 待客之道

用词、迎宾、周到、礼节，如何摆餐。

银牌认证

在本国或国外任何烹饪学校学习课程并掌握所规定的日料知识和技能长达约一年时间，然后从该校毕业的人士。

或在主厨为日本人的日本国内餐馆工作约一年时间，且被认为已掌握所规定的知识和技能的人士。

需掌握的知识和技能

有关日本饮食文化的知识

有关日本饮食文化、日本食物、用餐方式的知识。

有关日本饮食文化、日本食物、用餐方式的知识。 有关卫生管理的知识

食物中毒的类型和预防，服装，食材处理，烹饪器皿和设备的清洁和消毒，要求加热处理的食材和食品。

食物中毒的类型和预防，服装，食材处理，烹饪器皿和设备的清洁和消毒，要求加热处理的食材和食品。 技巧

如何使用日本烹饪器皿和设备，如何选择食材，如何切、削食材，烹饪所需流程和时间，加热程度/加热应用机制，如何制作高汤（日本汤底），调味料配比，菜品展示，保存方式。

如何使用日本烹饪器皿和设备，如何选择食材，如何切、削食材，烹饪所需流程和时间，加热程度/加热应用机制，如何制作高汤（日本汤底），调味料配比，菜品展示，保存方式。 待客之道

礼节，如何摆餐

铜牌认证

参加由本国或国外任何日料烹饪学校和/或私人机构举办的短期培训，并学习所规定的知识和技能，然后通过由认证机构设立的考试的人士。

需掌握的知识和技能

有关日本饮食文化的知识

有关日本饮食文化的知识

有关日本饮食文化的知识 有关卫生管理的知识

食物中毒和预防，服装，食材处理，烹饪器皿和设备的清洁和消毒，要求加热处理的食材和食品。

食物中毒和预防，服装，食材处理，烹饪器皿和设备的清洁和消毒，要求加热处理的食材和食品。 技巧

如何使用日本烹饪器皿和设备，如何选择食材，如何切、削食材，调味料配比，烹饪所需流程和时间，菜品展示，保存方式。

如何使用日本烹饪器皿和设备，如何选择食材，如何切、削食材，调味料配比，烹饪所需流程和时间，菜品展示，保存方式。 待客之道

礼节

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