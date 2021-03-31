Andersen Global與吉爾吉斯法律事務所合作，以加強中亞地區業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於吉爾吉斯的法律事務所Satarov, Askarov & Partners簽署合作協定，擴大其在中亞地區的業務版圖。

Satarov, Askarov & Partners成立於2010年，專精於國際仲裁和外國投資業務，為個人客戶、本地企業、外國公司和政府機構提供服務。該全方位服務型法律事務所在比斯凱克設有辦事處，提供廣泛的商業法律服務，包括企業購併、債務融資、天然資源、反壟斷和競爭、稅務和稅務訴訟、國際貿易、海關和刑法等。

事務所董事總經理Anvar Askarov表示：「優質的客戶服務始終是我們的首要之務。我們豐富的執業經驗和對市場的深入瞭解讓我們能夠提供一流的解決方案。此外，我們還致力於在不斷成長的環境中持續提升自己的能力。與Andersen Global的合作可促進我們的成長，並確保我們能夠在本地和國際層面為客戶提供無縫服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Satarov, Askarov & Partners在中亞的主要市場之一擁有廣泛的業務版圖。他們對管理和透明度的投入已建立起長期穩固的客戶關係。他們與我們在該地區的團隊相輔相成，我們期待與Anvar和他的團隊加強合作關係。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾263個地點發展業務。

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