Andersen Global与吉尔吉斯斯坦律师事务所合作，以加强中亚地区业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于吉尔吉斯斯坦的律师事务所Satarov, Askarov & Partners签署合作协议，扩大其在中亚地区的业务版图。

Satarov, Askarov & Partners成立于2010年，专长于国际仲裁和外国投资业务，为个人客户、本地企业、外国公司和政府机构提供服务。该全服务型律所在比什凯克设有办事处，提供广泛的商业法律服务，包括企业并购、债务融资、自然资源、反垄断和竞争、税务和税务诉讼、国际贸易、海关和刑法等。

律所董事总经理Anvar Askarov表示：“优质的客户服务始终是我们的重中之重。我们丰富的执业经验和对市场的深入了解让我们能够提供一流的解决方案。此外，我们还致力于在不断发展的环境中持续提升自己的能力。与Andersen Global的合作促进了我们的发展，并确保我们能够在本地和国际层面为客户提供无缝服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Satarov, Askarov & Partners在中亚的主要市场之一拥有广泛的业务覆盖。他们对管理和透明度的承诺已帮助建立起长期稳固的客户关系。他们与我们在该地区的团队相辅相成，我们期待与Anvar和他的团队加强合作关系。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾263个地点开展业务。

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