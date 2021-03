Walgreens annuncia un’ulteriore espansione della sua strategia aziendale nell’area dei servizi finanziari in collaborazione con InComm Payments

DEERFIELD, Illinois, e ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Walgreens ha annunciato in data odierna un accordo con InComm Payments, fornitore leader di tecnologie per pagamenti globali, per offrire ai propri clienti opzioni per servizi finanziari comode e accessibili. Le due società lanceranno, congiuntamente, un nuovo conto bancario per i clienti della catena, aperto presso MetaBank* e corredato da una carta di debito Mastercard, che gli acquirenti di Walgreens potranno usare sia nei punti vendita fisici che online e consentirà loro di guadagnare premi in contanti myWalgreens su tutti gli acquisti effettuati come parte del nuovo programma di fidelizzazione dei clienti myWalgreens lanciato nel novembre del 2020.

Tale accordo fa parte della strategia per la generazione di profitti alternativi perseguita da Walgreens e di un’iniziativa di più ampio respiro annunciata di recente per il lancio di nuovi prodotti e servizi finanziari che confermano l’impegno costante della società rispetto all’offerta ai propri clienti di agevolazioni e servizi differenziati. La nuova soluzione bancaria sosterrà i piani di Walgreens, che intende continuare a concentrarsi sul segmento della salute e del benessere, migliorare il proprio programma di fidelizzazione e accrescere la personalizzazione in base alle esigenze dei clienti. La soluzione sfrutta la moderna piattaforma digitale banking-as-a-service di InComm Payments. Gli acquirenti di Walgreens potranno accedere al prodotto presso i punti vendita fisici o registrarsi direttamente online e quindi gestire facilmente le proprie finanze quotidiane servendosi di una nuova app di mobile banking facile da usare. Il conto bancario dovrebbe divenire disponibile presso quasi 9.000 punti vendita Walgreens e online nel secondo semestre del 2021.

“Walgreens si adopera per soddisfare i bisogni dei clienti nelle aree della salute e del benessere e siamo lieti di espandere il nostro portafoglio di servizi finanziari per arricchirne ulteriormente le esperienze e offrire loro altre opzioni per soddisfarne le esigenze in ambito finanziario”, ha affermato John Standley, presidente di Walgreens. “Siamo molto entusiasti alla prospettiva di esplorare e introdurre altre iniziative per il pagamento di prodotti per la salute e il benessere ancora più incentrati sul cliente in un futuro prossimo, creando al tempo stesso nuovi flussi di entrate.”

“Siamo onorati che Walgreens abbia selezionato le soluzioni per servizi finanziari di InComm Payments per fornire ulteriori vantaggi ai suoi clienti e alle comunità in cui opera”, ha dichiarato Stefan Happ, presidente di InComm Payments. "Questa nuova soluzione permetterà a Walgreens di affermarsi come destinazione per servizi finanziari, attingendo alla reputazione di Walgreens quale sportello unico per prodotti farmaceutici e beni di largo consumo.”

Walgreens e InComm Payments intendono inoltre rilanciare il programma di carte regalo a marchio Walgreens. InComm Payments gestirà l’attuale programma di carte regalo fisiche di Walgreens, lancerà le carte regalo digitali di Walgreens e abiliterà gli acquisti e i riscatti digitali su walgreens.com. InComm Payments faciliterà inoltre una più ampia distribuzione delle carte regalo Walgreens attraverso canali B2B e di commercio elettronico e programmi di fidelizzazione e premi. L’espansione consoliderà ulteriormente la collaborazione che dura ormai da 12 anni tra InComm Payments e Walgreens, migliorando al contempo il marchio Walgreens e l’esperienza del cliente nei negozi fisici, online e su dispositivi mobili.

*I conti bancari saranno conti di deposito su richiesta che saranno aperti presso e corredati da carte di debito emesse da MetaBank®, N.A., membro della FDIC, dietro licenza di Mastercard International Incorporated.

Informazioni su Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) è parte della divisione statunitense Retail Pharmacy di Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), uno dei principali operatori globali del settore farmaceutico all’ingrosso e al dettaglio. Essendo la società prediletta dagli americani nel campo dei prodotti farmaceutici, della salute e del benessere, l’obiettivo di Walgreens è quello di promuovere la salute e il benessere di tutte le comunità d’America. Con oltre 9.000 punti vendita al dettaglio in America, a Porto Rico e nelle Isole Vergini statunitensi, Walgreens è orgogliosa di rappresentare quotidianamente un punto di riferimento di prossimità per la salute di circa 8 milioni di clienti. Attraverso la ricca offerta di servizi farmaceutici e sanitari, i farmacisti di Walgreens svolgono un ruolo determinante nel sistema sanitario statunitense. Per soddisfare al meglio le esigenze di clienti e pazienti, Walgreens offre una vera esperienza omnicanale, con piattaforme che combinano realtà fisica e digitale con il supporto delle più moderne tecnologie, per offrire prodotti e servizi di alta qualità alle comunità locali di tutto il Paese.

Informazioni su InComm Payments

InComm Payments è un fornitore leader di tecnologie innovative per il settore globale dei pagamenti. Sfruttando tecnologie dinamiche e competenze comprovate, InComm Payments offre avanzate piattaforme per pagamenti end-to-end e soluzioni basate su tecnologie finanziarie emergenti che aiutano le aziende a crescere in un’ampia gamma di settori, tra cui vendita al dettaglio, sanità, pedaggi e trasporti, incentivi, pagamenti mobili e servizi finanziari. Abilitando connessioni omnicanale per un numero sempre più ampio di consumatori nell’ambito di un ecosistema sempre più digitale, InComm Payments crea esperienze di commercio preziose e agevoli in tutto il mondo. Forte di oltre 27 anni di esperienza, più di 500.000 punti di distribuzione, 386 brevetti internazionali e una presenza in oltre 30 Paesi diversi, InComm Payments, la cui sede generale si trova ad Atlanta, Georgia, detiene una posizione di leadership nel settore dei pagamenti. Ulteriori informazioni sono rinvenibili all’indirizzo www.InCommPayments.com.

Informazioni su MetaBank®, N.A.

MetaBank®, N.A., istituto bancario nazionale, è una filiale di Meta Financial Group, Inc.® (Nasdaq: CASH), una holding finanziaria con sede generale in Dakota del Sud. MetaBank è una società di abilitazione di servizi finanziari che si adopera per accrescere la disponibilità, la scelta e le opportunità in ambito finanziario per tutti. MetaBank ambisce a eliminare gli ostacoli all’accesso ai servizi finanziari imposti dalle istituzioni tradizionali e a promuovere la mobilità economica attraverso l’offerta di prodotti finanziari responsabili, sicuri e d’alta qualità a beneficio delle persone e delle comunità, che sono i perni su cui ruota l’economia reale. Per ulteriori informazioni visitate www.metapay.com o www.metafinancialgroup.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.