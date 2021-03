Alcatel-Lucent Enterprise e RingCentral lanciano in Italia una nuova soluzione di comunicazione cloud: Rainbow Office powered by RingCentral

PARIGI & BELMONT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Alcatel-Lucent Enterprise, leader nelle soluzioni di comunicazione, networking e cloud e RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), leader globale nelle soluzioni cloud aziendali di comunicazione, collaborazione, video riunioni e contact center, lanciano insieme in Italia Rainbow Office powered by RingCentral, una soluzione di Unified Communication as a Service (UCaaS).

Frutto di una partnership strategica tra RingCentral e Alcatel-Lucent Enterprise annunciata ad agosto 2020, Rainbow Office powered by RingCentral combinerà la più recente tecnologia Unified Communication as a Service (UCaaS) di RingCentral con soluzioni e servizi di rete, di comunicazione e cloud leader di mercato di Alcatel-Lucent Enterprise, rendendola un'offerta unica sul mercato.

La missione di Alcatel-Lucent Enterprise è quella di fornire alle imprese esperienze tecnologiche personalizzate con un approccio di business verticalizzato. Rainbow Office, arricchisce il portafoglio cloud permettendo ai clienti di accelerare la loro trasformazione digitale con una soluzione Unified Communication as a Service (UCaaS).

Grazie a Rainbow Office gli utenti possono collaborare in modo efficiente e sicuro da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo tramite un'unica soluzione aziendale, sfruttando le capacità integrate, leader di settore, di RingCentral Message Video Phone™ (MVP™). Rainbow Office fornisce agli utenti audio e video HD, funzionalità di condivisione schermo, possibilità di controllare la presenza, condividere file e passare da un dispositivo all'altro senza soluzione di continuità con qualità voce carrier-grade.

" Siamo lieti di collaborare con RingCentral per poter soddisfare le esigenze dei clienti enterprise italiani" ha dichiarato Astrid Savorani, Vice President Sud Europa di Alcatel-Lucent Enterprise “ Questa soluzione UCaaS pubblica, che include il traffico, rappresenta una grande opportunità per le aziende che vogliono accelerare la loro trasformazione verso il cloud, in quanto possono beneficiare di una piattaforma di comunicazione aziendale sicura, facile da implementare e da usare. La suite di comunicazione carrier-grade, Rainbow Office, fornisce una soluzione all-in-one con più livelli di sicurezza, offrendo ad applicazioni e dispositivi protezione da potenziali attacchi"

" Siamo focalizzati nel portare i vantaggi delle comunicazioni cloud alle aziende, per fa sì che le persone possano lavorare da qualsiasi luogo" ha dichiarato Sahil Rekhi, Vice President, Global Strategic Partnership, RingCentral. “ Combinando la messaggistica di gruppo, video riunioni e telefonia in cloud leader di settore con l'esperienza e la forte presenza di Alcatel-Lucent Enterprise in Europa e non solo, supportata dal suo consolidato ecosistema globale di partner commerciali, consentiremo ai clienti di accelerare la loro migrazione verso soluzioni di comunicazione cloud".

" Alcatel-Lucent Enterprise è al primo posto in Europa occidentale in termini di licenze PBX e IPPBX vendute1. Vediamo questa soluzione UCaaS come un'enorme opportunità di crescita per gli integratori e i partner di canale" ha continuato Astrid Savorani, " Questo è molto rilevante, sia per le aziende che stanno iniziando il loro viaggio verso il cloud, sia per quelle che stanno cercando una soluzione di comunicazione cloud che includa il traffico. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo apprezzato l'interesse e l'impegno dei partner italiani, che riconoscono i significativi vantaggi commerciali di questa soluzione per i loro clienti finali.”

Rainbow Office è disponibile in Italia, così come in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna a partire dal 31 marzo 2021.

Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise offre alle imprese soluzioni tecnologiche, al fine di connettere persone, dispositivi e processi.

ALE fornisce soluzioni di rete, comunicazione e cloud per favorire il successo dei propri clienti, con modelli di business flessibili in cloud, in loco o ibridi. Tutte le soluzioni sono certificate, a basso impatto ambientale e intrinsecamente sicure.

Oltre 100 anni di innovazione hanno fatto di Alcatel-Lucent Enterprise un partner affidabile per oltre 830.000 clienti in 100 paesi del mondo.

Alcatel-Lucent Enterprise è un’azienda privata con sede in Francia, con oltre 2900 partner commerciali diretti è presente in tutto il mondo con un forte focus locale.

Per maggiori informazioni: https://www.al-enterprise.com/it-it

RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) è un fornitore leader di soluzioni di comunicazione, cloud e per contact center aziendali, basate sulla sua potente piattaforma MVP™ (Message Video Phone™). Più flessibile e conveniente rispetto ai PBX on-premise e ai sistemi di videoconferenza che sostituisce, RingCentral permette alla moderna forza lavoro mobile e distribuita di comunicare, collaborare e connettersi attraverso qualsiasi modalità, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo. RingCentral offre tre prodotti chiave nel suo portafoglio, tra cui RingCentral Office®, una piattaforma Unified Communication as a Service (UCaaS) che include messaggistica di gruppo, video riunioni e un sistema di telefonia cloud; Glip®, la soluzione gratuita di video riunioni dell'azienda con messaggistica di gruppo che consente Smart Video Meetings™ e le soluzioni cloud RingCentral Contact Center. La piattaforma aperta di RingCentral si integra con le principali applicazioni aziendali di terze parti e permette ai clienti di personalizzare facilmente i flussi di lavoro aziendali. RingCentral ha sede a Belmont, California, e ha uffici in tutto il mondo.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni riguardanti i futuri risultati finanziari e operativi di RingCentral, i piani di RingCentral di collaborare con Alcatel-Lucent Enterprise per offrire Rainbow Office powered by RingCentral, i benefici previsti e le attività nell'ambito della partnership strategica di RingCentral con Alcatel-Lucent Enterprise, inclusa la capacità di creare opportunità di crescita a lungo termine per RingCentral, nonché i rischi e le incertezze inclusi nelle sezioni “Risk Factor” e “ Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations,” nel modulo 10-Q di RingCentral per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2020, depositato presso la Security and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi); nonché in altri documenti che RingCentral presenta di volta in volta alla Security and Exchange Commission. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basano su informazioni disponibili a RingCentral alla data del presente documento e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali, di rivedere o confermare le aspettative degli analisti o di fornire report o aggiornamenti intermedi.

