Alcatel-Lucent Enterprise et RingCentral lancent Rainbow Office powered by RingCentral, une nouvelle solution de communication dans le cloud

PARIS & BELMONT, Californie--(BUSINESS WIRE)--Alcatel-Lucent Enterprise, leader mondial sur le marché des solutions de communication, de collaboration, de réseau et de communication cloud d'entreprise et RingCentral, Inc. (NYSE : RNG), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication, collaboration, réunions vidéo et centres de contact dans le cloud pour entreprises, s'associent pour lancer en France Rainbow Office powered by RingCentral, une solution de communications unifiées « as a service » (UCaaS).

Issu d'un partenariat stratégique entre RingCentral et Alcatel-Lucent Enterprise, annoncé en août 2020, Rainbow Office powered by RingCentral est une offre unique sur le marché, et allie les toutes dernières technologies de communications unifiées « as a service » (UCaaS) de RingCentral aux solutions et services de réseau, communication et cloud, proposés par Alcatel-Lucent Enterprise.

La mission d'Alcatel-Lucent Enterprise est d'offrir aux entreprises une expérience technologique personnalisée au travers d'une approche métier par secteur d’activité. Rainbow Office powered by RingCentral vient enrichir le portefeuille de produits cloud en permettant à ses clients d'accélérer leur transformation digitale grâce aux communications unifiées « as a service ».

Avec Rainbow Office, les utilisateurs peuvent collaborer efficacement et en toute sécurité où qu'ils se trouvent et sur n'importe quel appareil via une solution d'entreprise unique, en s'appuyant sur les fonctionnalités intégrées de la plateforme Message Vidéo Phone™ (MVP™) de RingCentral. Rainbow Office offre aux utilisateurs des services audio et vidéo HD, des fonctions de partage d'écran, la possibilité de vérifier la présence des participants, de partager des fichiers et de passer de manière transparente d'un appareil à l'autre avec une qualité audio du niveau d’un opérateur.

« Nous sommes ravis de nous associer à RingCentral pour répondre aux besoins des entreprises en France », se réjouit Sylvain Lecoustey, directeur général France d'ALE. « Cette solution d’UCaaS publique, incluant le trafic, présente une opportunité fantastique pour les entreprises qui veulent accélérer leur transformation vers le cloud. Elles peuvent ainsi bénéficier d'une plateforme de communication professionnelle sécurisée, facile à mettre en œuvre et à utiliser. Rainbow Office, une offre de qualité supérieure, propose une solution tout-en-un avec plusieurs niveaux de sécurité qui garantissent une protection des applications et des appareils contre les attaques potentielles. »

« Face à l'évolution constante des effectifs, les communications d'entreprise doivent être en mesure de répondre efficacement à leurs enjeux spécifiques et à leurs besoins évolutifs », affirme Erwan Salmon, directeur général de RingCentral France. « En alliant notre plateforme de communication dans le cloud, leader sur le marché, avec son système Message Video Phone à l'histoire et l'expertise d'Alcatel-Lucent Enterprise solidement ancrées en France, nous offrons aux utilisateurs une solution qui répond à leurs besoins en forte croissance et accélérera la transformation vers le cloud des entreprises françaises. »

« Alcatel-Lucent Enterprise occupe déjà la première place en Europe occidentale en termes de ventes de licences PBX, IPPBX1. Nous considérons cette solution UCaaS comme une formidable opportunité de croissance aussi bien pour les intégrateurs, les partenaires directs et les distributeurs . », commente Sylvain Lecoustey. « Cette offre est très intéressante, tant pour les entreprises qui commencent leur transformation vers le cloud que pour celles qui sont à la recherche d'une solution de communication dans le cloud, incluant la dimension de trafic. Ces derniers mois, en France, nous avons été très satisfaits de l'intérêt et de l'engagement de nos partenaires qui ont pris conscience des avantages commerciaux considérables à offrir cette solution à leurs clients finaux. »

Rainbow Office est disponible en France ainsi qu'en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Italie et aux Pays-Bas à partir du 31 mars 2021.

À propos d'Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées du « tout connecté », dont les entreprises ont besoin.

Les solutions ALE d’infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique sont conçues pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles commerciaux flexibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact environnemental limité.

Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus de 830 000 clients répartis dans 100 pays sur les cinq continents.

La société de capitaux privés dont le siège social est en France, compte plus de 2900 partenaires commerciaux directs dans le monde, permettant ainsi une proximité locale.

Pour plus d’informations : https://www.al-enterprise.com/fr-fr

À propos de RingCentral

RingCentral, Inc. (Code NYSE : RNG) est un fournisseur leader de solutions globales de communication, de collaboration et de centre de contact dans le cloud pour entreprises, basées sur la puissante plateforme Message Video PhoneTM (MVPTM). Plus flexible et rentable que les systèmes traditionnels, RingCentral permet aux équipes de communiquer, collaborer et se connecter en tout lieu et sur tout appareil. RingCentral propose trois produits phares dans son portefeuille, notamment RingCentral Office®, une plateforme de communications unifiées « as a service » (UCaaS) comprenant des fonctionnalités de messagerie, visioconférence et téléphonie dans le cloud : Glip®, la solution gratuite de visioconférence de l'entreprise, dotée d'une messagerie d'équipe qui permet des réunions de type Smart Video Meetings™, et les solutions RingCentral de centre de contact dans le cloud. La plateforme ouverte de RingCentral s’intègre avec des applications professionnelles tierces et permet aux clients de personnaliser facilement la gestion des flux. Le siège de RingCentral est situé à Belmont en Californie, et l’entreprise possède des bureaux dans le monde entier.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les performances financières et opérationnelles futures de RingCentral, les projets de RingCentral de s'associer à Alcatel-Lucent Enterprise pour proposer Rainbow Office powered by RingCentral, les bénéfices anticipés et l'activité dans le cadre du partenariat stratégique de RingCentral avec Alcatel-Lucent Enterprise, y compris la capacité de créer des opportunités de croissance à long terme pour RingCentral, ainsi que les risques et incertitudes inclus dans les rubriques « Facteurs de risque (Risk Factors) » et « Discussion et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation (Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) », dans le formulaire 10-Q de RingCentral pour le trimestre clos le 30 juin 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des opérations de bourse), ainsi que dans d'autres documents déposés ponctuellement par RingCentral auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reposent sur les informations détenues par RingCentral à la date du présent document, et nous ne nous engageons pas à actualiser ces déclarations prospectives, à examiner ou à confirmer les attentes des analystes, ni à fournir de rapports ou de mises à jour intermédiaires.

