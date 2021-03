Alcatel-Lucent Enterprise en RingCentral lanceren nieuwe cloudcommunicatie oplossing in Nederland: Rainbow Office, Powered by RingCentral

PARIJS & BELMONT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Alcatel-Lucent Enterprise, een toonaangevende leverancier van communicatie- netwerk- en cloudoplossingen en RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), een toonaangevende leverancier van wereldwijde zakelijke cloudcommunicatie, collaboration, videovergaderingen en contactcenteroplossingen, bundelen hun krachten om Rainbow Office powered, by RingCentral, een Unified Communication as a Service (UCaaS) oplossing in Nederland te lanceren.

Ontstaan uit een strategisch partnerschap tussen RingCentral en Alcatel-Lucent Enterprise, aangekondigd in augustus 2020, zal Rainbow Office, powered by RingCentral, de allernieuwste Unified Communications as a Service (UCaaS) technologie van RingCentral combineren met toonaangevende netwerk- communicatie- en cloudoplossingen en andere diensten uit het portfolio van Alcatel-Lucent Enterprise, zodat er een unieke converged propositie wordt aangeboden.

Alcatel-Lucent Enterprise's missie is het leveren van op maat gemaakte technologie-ervaringen aan ondernemingen met een geverticaliseerde bedrijfsbenadering. Rainbow Office, powered by RingCentral, zal het cloudportfolio van het bedrijf verrijken en klanten in staat stellen hun digitale transformatie te versnellen met Unified Communications as a Service (UCaaS).

Met Rainbow Office kunnen gebruikers via één enkele bedrijfsoplossing overal efficiënt en veilig samenwerken op elk apparaat; hierbij wordt gebruik gemaakt van de toonaangevende geïntegreerde Message Video Phone™ (MVP™) mogelijkheden van RingCentral. Rainbow Office biedt gebruikers HD audio en video, mogelijkheden om het scherm te delen, aanwezigheid te controleren, bestanden te delen en naadloos te schakelen tussen apparaten met geïntegreerde spraak van carrier-kwaliteit.

“ We zijn verheugd samen te werken met RingCentral en onze Business Partners zodat we gezamenlijk succesvol de behoeften van zakelijke klanten in Nederland kunnen invullen", aldus Jaimy Buiks, Country Business Leader van ALE voor Nederland. “ Deze openbare UCaaS-oplossing, die ook telefoonverkeer omvat, is een fantastische kans voor bedrijven die hun transformatie naar de cloud willen versnellen Deze bedrijven kunnen nu profiteren van een beveiligd bedrijfscommunicatieplatform, dat zowel gemakkelijk te implementeren als te gebruiken is. Het Rainbow Office communicatiepakket van carrier-kwaliteit biedt een alles-in-één oplossing met meerdere beveiligingslagen en biedt bescherming voor applicaties en apparaten tegen potentiële aanvallen"

" Wij willen de voordelen van cloudcommunicatie naar de bedrijven brengen, zodat mensen overal vandaan kunnen werken", zegt Sahil Rekhi, vicepresident, Global Strategic Partnerships, RingCentral. " Door onze toonaangevende en geïntegreerde team messaging, videovergaderingen en cloudtelefoonsysteem te combineren met de expertise en sterke aanwezigheid van Alcatel-Lucent Enterprise in Europa en daarbuiten, ondersteund door hun wereldwijd gevestigde business partner ecosysteem, zullen we nog beter in staat zijn om gezamenlijk klanten in staat te stellen hun migratie naar cloud communicatieoplossingen te versnellen."

" Alcatel-Lucent Enterprise is op dit moment de nummer één in West-Europa wat betreft verkochte PBX-en IPPBX-licenties1. "Wij zien deze UCaaS-oplossing als een enorme groeimogelijkheid voor zowel integrators als Channel partners," aldus Jaimy Buiks. "Dit is zeer relevant, zowel voor bedrijven die net beginnen te werken met een cloudoplossing, als voor degenen die op zoek zijn naar een cloud communicatie oplossing inclusief telefoonverkeer. De afgelopen maanden zijn we zeer verheugd geweest over de belangstelling en betrokkenheid van partners in Nederland die de zakelijke voordelen van het aanbieden van deze oplossing aan hun eindklanten inzien.

Rainbow Office is vanaf 31 maart 2021 verkrijgbaar in Duitsland en in Frankrijk, Oostenrijk, België, Nederland, Italië, Spanje en Ierland.

Over Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise levert op maat gemaakte (en standaard) technologie die bedrijven nodig hebben om alles met elkaar te verbinden.

ALE biedt netwerk-, communicatie- en cloudoplossingen voor het digitale tijdperk die garant staan voor customer succes, met flexibele bedrijfsmodellen in de cloud, op locatie en hybride. Alle oplossingen hebben als kenmerk ingebouwde security en een laag energie verbruik. Dankzij meer dan 100 jaar innovatie is Alcatel-Lucent Enterprise een vertrouwde adviseur voor meer dan 830.000 klanten in 100 landen over de hele wereld.

Het particuliere bedrijf met hoofdkantoor in Frankrijk heeft wereldwijd meer dan 2.900 directe zakenpartners, waardoor het een effectief wereldwijd bereik heeft met een lokale focus.

Over RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) is een toonaangevende leverancier van zakelijke cloudcommunicatie- en contactcenteroplossingen op basis van zijn krachtige Message Video Phone™(MVP™)-platform. RingCentral is flexibeler en kosteneffectiever dan de oude on-premise PBX- en videoconferentiesystemen die het vervangt, en stelt moderne en mobiele werknemers in staat om te communiceren, samen te werken en verbinding te maken via elke modus, elk apparaat en elke locatie. RingCentral biedt drie belangrijke producten in zijn portfolio, waaronder RingCentral Office®, een Unified Communications-as-a-Service (UCaaS)platform met teammessaging, videovergaderingen, een cloudtelefoonsysteem, Glip® , de gratis oplossing van het bedrijf voor videovergaderingen met teammessaging die Smart Video Meetings™ mogelijk maakt, en RingCentral cloudoplossingen voor contactcentra . Het open platform van RingCentral integreert met toonaangevende bedrijfstoepassingen van derden en stelt klanten in staat om bedrijfsworkflows eenvoudig aan te passen. Het hoofdkantoor van RingCentral is gevestigd in Belmont, Californië, en het bedrijf heeft kantoren over de hele wereld.

1 MZA Call Control (PBX-IP-PBX) quarterly tracker-Q4 2020- Gepubliceerd in maart 2021.