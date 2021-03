Walgreens annonce une nouvelle expansion de sa stratégie commerciale en termes de services financiers, avec InComm Payments

DEERFIELD, Illinois et ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Walgreens a annoncé aujourd’hui un accord avec InComm Payments, l’une des principales sociétés mondiales spécialisées en technologies de paiement, pour offrir à ses clients des options de services financiers pratiques et accessibles. Ensemble, les sociétés vont lancer une nouvelle offre de compte bancaire pour les clients de Walgreens, qui sera domiciliée chez MetaBank*, avec une carte de débit Mastercard qui servira aux acheteurs en magasin et en ligne, de Walgreens, et leur permettra de gagner des récompenses en espèces myWalgreens sur tous les achats dans le cadre du nouveau programme myWalgreens de fidélisation de la clientèle, lancé en novembre 2020.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de profit alternative de Walgreens, et celui d’une initiative plus large récemment annoncée visant à lancer de nouveaux produits et services financiers pour renforcer l’engagement continu de la société à offrir des services et des avantages différenciés à ses clients. La nouvelle solution bancaire complètera les plans de Walgreens axés sur la santé et le bien-être, et permettra d’améliorer son programme de fidélisation et de personnalisation des clients. La solution tire parti de la plateforme numérique moderne de banque en tant que service, d’InComm Payments. Les acheteurs de Walgreens pourront trouver le produit en magasin ou s’inscrire directement en ligne, puis gérer facilement leurs finances quotidiennes à partir d’une nouvelle application bancaire mobile facile à utiliser. Le compte bancaire est prévu pour être offert dans près de 9 000 magasins Walgreens et en ligne à compter du second semestre 2021.

« Walgreens s’est engagée à aider ses clients en termes de besoins de santé et de bien-être, et nous sommes heureux d’élargir nos offres de services financiers pour enrichir les expériences des clients et faire progresser les moyens de répondre à leurs besoins financiers », a déclaré John Standley, président de Walgreens. « Nous sommes impatients d’explorer et d’introduire encore plus d’initiatives de paiement axées sur la santé et le bien-être des clients dans un proche avenir, tout en créant de nouvelles sources de revenus. »

« Nous sommes honorés que Walgreens ait choisi les solutions de services financiers d’InComm Payments pour proposer des avantages supplémentaires à ses clients et à ses communautés », a confié pour sa part Stefan Happ, président d’InComm Payments. « Cette nouvelle offre de produits va faire de Walgreens une destination pour les services financiers, en s’appuyant sur l’héritage de Walgreens en tant que guichet unique pour la pharmacie et le commerce de proximité. »

En outre, Walgreens et InComm Payments prévoient de relancer le programme de cartes-cadeaux de marque Walgreens. InComm Payments supervisera la gestion du programme existant de cartes-cadeaux physiques de Walgreens, lancera les cartes-cadeaux numériques de Walgreens, et permettra les achats et les échanges numériques sur walgreens.com. InComm Payments va également faciliter une distribution plus large de la carte-cadeau Walgreens sur les canaux B2B, de fidélisation, de récompenses et de commerce électronique. L’expansion renforce encore le partenariat de 12 ans entre InComm Payments et Walgreens tout en améliorant la marque Walgreens et l’expérience des clients en magasin, en ligne et via mobile.

*Les comptes bancaires seront des comptes de dépôt à vue, établis à, avec des cartes de débit émises par, MetaBank®, N.A., membre de la FDIC, conformément à la licence de Mastercard International Incorporated.

À propos de Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) fait partie de la division Retail Pharmacy USA de Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq : WBA), un leader mondial de la pharmacie de détail et de gros. En tant que société de pharmacie, de santé et de beauté la plus appréciée des États-Unis, le but de Walgreens est de défendre la santé et le bien-être de toutes les communautés américaines. Exploitant plus de 9 000 points de vente à travers l’Amérique, Porto Rico et les îles Vierges américaines, Walgreens est fière d’être une destination santé de proximité desservant environ 8 millions de clients chaque jour. Les pharmaciens Walgreens jouent un rôle essentiel dans le système de santé américain en fournissant une large gamme de services pharmaceutiques et de soins de santé. Pour répondre au mieux aux besoins des clients et des patients, Walgreens propose une véritable expérience omnicanale, avec des plateformes alliant physique et numérique, soutenues par les technologies les plus récentes, pour fournir des produits et services de haute qualité aux communautés locales du pays.

À propos d’InComm Payments

InComm Payments est un leader mondial des technologies de paiement innovantes. Tirant parti d’une technologie dynamique et de compétences d’experts, éprouvées, InComm Payments propose des plateformes de paiement, de bout en bout, améliorées, et des solutions technologiques financières émergentes permettant aux entreprises de se développer dans un large éventail de secteurs, notamment la vente au détail, la santé, les péages et les transports, les incitations, les paiements mobiles et les services financiers. En offrant des connexions omnicanales à une base de consommateurs en constante expansion dans un écosystème de plus en plus numérique, InComm Payments crée des expériences commerciales fluides et de valeur dans le monde entier. Avec plus de 27 ans d’expérience, plus de 500 000 points de distribution, 386 brevets mondiaux et une présence dans plus de 30 pays, InComm Payments, basé à Atlanta, en Géorgie, est un chef de file du secteur des paiements. Pour en savoir plus, consulter www.InCommPayments.com.

À propos de MetaBank®, N.A.

MetaBank®, N.A., une banque nationale, est une filiale de Meta Financial Group, Inc.® (Nasdaq : CASH), une société de portefeuille financière basée dans le Dakota du Sud. MetaBank est une société d’habilitation financière qui travaille pour augmenter la disponibilité financière, les choix et les opportunités pour tous. MetaBank s’efforce d’éliminer les obstacles que les institutions traditionnelles mettent sur la voie de l’accès financier et de promouvoir la mobilité économique en fournissant des produits financiers responsables, sûrs et de haute qualité, qui contribuent à placer les individus et les communautés au cœur de l’économie réelle. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en visitant www.metapay.com ou www.metafinancialgroup.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.