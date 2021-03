TOKYO--(BUSINESS WIRE)--PHC Holdings Corporation (sede centrale: Minato-ku, Tokyo, Giappone, di seguito PHCHD) ha annunciato oggi un investimento di 20 miliardi di JPY da parte di L Catterton (sede centrale: Connecticut, USA), la più grande società di private equity globale specializzata sul consumatore. Attraverso questa transazione, L Catterton si unisce agli azionisti di PHCHD, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Mitsui & Co., Ltd., Life Science Institute, Inc. (membro del Mitsubishi Chemical Holdings Group) e Panasonic Corporation per collaborare alla creazione di valore.

L Catterton ha un’esperienza significativa negli investimenti in aziende leader nei servizi sanitari per i consumatori, tra cui FYI Doctors, ClearChoice, 98Point6 e Patient Point.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.