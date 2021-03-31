Personalis宣布与MapKure合作，将Personalis的NeXT Platform™用于临床试验和伴侣诊断试剂的开发

加州门罗帕克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--先进癌症基因组学领导者Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL)今天宣布与MapKure, LLC开展合作，运用基于Personalis® NeXT Platform™（一种外显子组/转录组级别的基于下一代测序(NGS)的检测）的临床试验检测(CTA)，为用于晚期或难治性实体瘤患者的在研下一代B-RAF抑制剂BGB-3245的开发提供支持。MapKure, LLC是一家临床阶段公司，专注于基因定义的疾病驱动子，由百济神州有限公司(BeiGene, Ltd.)和SpringWorks Therapeutics, Inc.共同拥有。

作为此次合作的一部分，MapKure将与Personalis协同合作，运用NeXT Platform作为MapKure的1a/1b期剂量递增和扩群临床试验入组患者的确认检测。此外，MapKure将受益于NeXT Platform的广度，该平台可对肿瘤进行广泛的肿瘤免疫基因组定性，将多种生物标志物检测整合为一，从单一样品中获得肿瘤及其肿瘤微环境的多维视图，这将有助于MapKure了解其他生物标志物是否在临床上与BGB-3245相关。

Personalis首席执行官John West表示：“随着新的癌症免疫疗法和联合疗法的出现，对开发更先进的复合生物标志物的需求日益增长，这些标志物能模拟促进对癌症治疗的反应和耐药性的复杂生物学模型。我们的NeXT Platform可为MapKure这样的生物科技公司提供来自整个外显子组和转录组的全面基因组信息，并提供能支持鉴定新的先进生物标志物的信息。一旦MapKure选择了这些生物标志物，我们期望将其开发为伴侣诊断试剂并进行监管报批。我们期待与MapKure合作，通过运用NeXT Platform的成果来加快他们的癌症疗法的临床开发。”

此次合作的财务条款未披露。

关于Personalis, Inc.

Personalis, Inc.是群体测序和癌症基因组学领域的领导者，专注于数据、规模、效率和品质。Personalis是全球首屈一指的测序业务运营商之一，目前是VA MVP的唯一测序提供商。在肿瘤领域，Personalis通过提供有关每例患者癌症和免疫反应的更全面的分子数据，来实现下一代治疗药物开发的转型。Personalis NeXT Platform旨在适应复杂而不断发展的对癌症的见解，为其生物制药客户提供来自单个组织样本的所有约2万条人类基因以及免疫系统的信息。Personalis的Clinical Laboratory 已通过GxP认证，并获得CLIA’88认证和CAP认证。欲了解更多信息，请访问www.personalis.com，在Twitter上关注Personalis (@PersonalisInc)。

关于MapKure

MapKure是一家临床阶段公司，于2019年成立，致力于为罹患威胁生命的疾病的患者开发精准药物，初期专注于癌症。通过专注于基因定义的疾病驱动子，MapKure有能力促进转型药物的开发，以解决患者医疗需求未获得充分满足的问题。MapKure由百济神州有限公司和SpringWorks Therapeutics, Inc.共同拥有，目前正在开发百济神州独家授权的BGB-3245，用于具有特定B-RAF驱动子突变和融合的实体瘤患者以及对第一代B-RAF抑制剂耐药的患者。

前瞻性陈述

本新闻稿中所有非历史性陈述均属于美国证券法所定义的“前瞻性陈述”，包括与下列有关的陈述：Personalis NeXT Platform或NeXT Dx Test的属性或优势、公司与MapKure合作的预期收益（包括有望用于临床试验、基于公司NeXT Platform或NeXT Dx Test的伴侣诊断试剂开发和报批）、公司的商机、领导地位或增长或其他未来事件。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括新冠疫情相关的风险和不确定性，有可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的任何预期结果或预期存在重大差异。可在Personalis向美国证券交易委员会提交的文件中找到可能对实际结果产生重大影响的因素，包括Personalis的最新Form 8-K、10-K和10-Q报告、公司于2020年12月30日提交的Form S-3注册陈述、公司于2021年1月27日提交的招股说明书增补，并包括“风险因素”标题下列出的内容。Personalis不承担更新此类前瞻性陈述的任何义务。

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