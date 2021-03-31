Elliptic Labs与Cadence联手，致力于将更先进的虚拟传感器搭载在更多的嵌入式系统中

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球AI 软件公司和虚拟智能传感器领导者Elliptic Labs（EuroNext Growth: ELABS.OL）于今日正式宣布，与楷登电子（Cadence Design Systems，Inc.）达成合作，优化其在Cadence®Tensilica®HiFi dsp上的机器学习算法。此次合作在为更多终端产品打造更丰富的用户体验的同时，也可降低关键应用程序的功耗，使智能手机、笔记本电脑、物联网以及汽车等领域的客户受益良多。

Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台是目前市面上唯一一款利用AI软件、超声波和传感器融合技术来提供如存在检测、接近感应和无接触手势交互这样的先进用户体验，并且得到大规模应用的软件。已有超过1.5亿台设备搭载了Elliptic Labs 的AI虚拟智能传感器。

Cadence TensilicaXtensa®是一个可配置DSP、处理器和AI平台的功能完善的处理器平台，可简化半导体公司开发创新和差异化产品的流程并大大缩短产品上市时间。Xtensa平台支持快速架构探索、完全自动化的处理器和软件工具链开发，以及跨各种市场特定领域的DSP。HiFi DSP产品线为音频和AI应用提供了业界公认的高性能和低功耗，为虚拟传感器平台提供了备受瞩目的创新，使诸多消费者应用程序能够打造高价值性能。诸如用于高级安全性能的存在检测这样的先进、关键的创新功能亦可以无缝启用，将电池寿命的影响降到最低。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示：“Elliptic Labs与Cadence联手，可以迅速将AI虚拟智能传感器交互平台扩展到多个市场。全球最大的原始设备制造商依靠着Cadence提供功能强大、节能的处理器来驱动下一代设备。 Elliptic Labs与Cadence在Tensilica HiFi DSP方面的合作是一个水到渠成的自然结果。”

Cadence Tensilica audio/voice IP产品营销组总监Yipeng Liu则表示：“Elliptic Labs正通过其人工智能虚拟传感器平台推动创新，此次合作凸显了我们Tensilica HiFi dsp的优势和潜力。与Elliptic Labs联手，我们将为下一代设备带来诸如存在检测和无接触手势交互界面等革命性的用户体验。”

关于我们

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。