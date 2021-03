PLANEGG, Germania--(BUSINESS WIRE)--Biomax Informatics ha annunciato oggi lo sviluppo di una nuova soluzione di gestione della conoscenza e di database NeuroCONNECT per EBRAINS, l'infrastruttura di ricerca digitale creata dal progetto Human Brain finanziato dall'UE.

NeuroCONNECT permette l'integrazione semantica e la gestione delle informazioni di connettività cerebrale multimodale e degli atlanti cerebrali in EBRAINS. Il nuovo sistema sarà configurato nella NeuroXM™ Brain Science Suite di Biomax. I dati di connettività saranno arricchiti con metadati da ontologie anatomiche, atlanti cerebrali e informazioni demografiche. In questo modo NeuroCONNECT diventerà un hub di conoscenza per tutti i dati connectome nell'infrastruttura EBRAINS.

