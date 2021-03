Sevan Multi-Site Solutions ist ein Branchenführer im Bereich schlüsselfertiger End-to-End-Projekte

DOWNERS GROVE, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) – ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalyse – ist ein Branchenführer für schlüsselfertige End-to-End-Projekte für weltweite Kunden.

Seit einem Jahrzehnt bietet Sevan standortübergreifende Lösungen für zahlreiche Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus an, darunter in den Bereichen Technologie und Datenanalyse, Entwicklungsdienstleistungen, Gutachten und Anlagenbewertungen, Architektur und Design, Konstruktion, Baudienstleistungen und Programmmanagement.

Sevan ist kürzlich eine Partnerschaft mit einem neuen Kunden, My Pets Wellness, eingegangen, um hochmoderne Einrichtungen für die tierärztliche Versorgung zu konzipieren und zu bauen. Da der Bedarf an hochwertiger tierärztlicher Versorgung gestiegen ist, hat sich My Pets Wellness an Sevan gewandt, um die Vision des Unternehmens, neue Kliniken und Krankenhäuser zu errichten, zu verwirklichen.

My Pets Wellness nutzt nun alle Geschäftszweige von Sevan, von Gutachten- und Designdienstleistungen, über Planung, Bauordnung, Genehmigungen und Geräteeinkauf bis hin zu Programm- und Baumanagementdienstleistungen. Diese Dienste helfen My Pets Wellness und anderen Kunden von Sevan, den Bauprozess zu optimieren, was zu einem schnellen Rollout und Geschäftswachstum führt.

Sevan hat drei verschiedene Designvorlagen für My Pets Wellness erstellt. Sevan leitet nicht nur den allgemeinen Bauprozess, sondern ist auch ein integraler Partner während des gesamten Projekts, wobei sich Sevan um alle Aspekte der prototypischen Designelemente – Oberflächen, Bodenbeläge, Möbel und Beschilderung – bis hin zur Genehmigung und Beschaffung kümmert.

„Ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie ist die Entwicklung neuer Standorte, und Sevan war ein wichtiger Partner, der uns bei der Umsetzung unseres Ziels, neue Geschäfte zu eröffnen, sehr geholfen hat“, so Brock Leach, CEO von My Pets Wellness. „Unser Fokus liegt darauf, unseren tierischen Patienten eine hervorragende Versorgung zu bieten. Die Partnerschaft mit Sevan ermöglicht es uns, diesen Fokus aufrechtzuerhalten.“

Das Sevan-Team weiß die Partnerschaft mit My Pets Wellness sehr zu schätzen.

„Die Zusammenarbeit mit My Pets Wellness war großartig, von den ersten Entwürfen der Krankenhaus- und Klinikprototypen bis hin zum Abschluss der Bauarbeiten“, so Andrew Barnett, Sevan Operational Program Lead. „Wir freuen uns darauf, die Rollouts von mehreren Tierarztkliniken im ganzen Land viele Jahre lang fortzusetzen.“

Bislang hat My Pets Wellness neun Standorte in vier Bundesstaaten eröffnet, die vom Unternehmen betrieben werden. Mit Sevan als strategischem Partner plant My Pets Wellness die Eröffnung von sieben weiteren Standorten im Jahr 2021 und mehr als 20 Standorten im Jahr 2022.

2020 wurde Sevan im 7. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work® ausgezeichnet und belegte Platz 124 auf der FT-1000-Liste der „Financial Times“ mit den wachstumsstärksten Unternehmen Amerikas. Ebenfalls im Jahr 2020 rangierte Sevan auf Platz 16 der 50 besten Programmmanagement-Firmen von „Engineering News-Record“ (ENR) und auf Platz 34 der 100 besten Construction-Management-for-Fee-Firmen von ENR. Auf unserer Website können Sie mehr über Sevan, unsere Auszeichnungen und Akquisitionen erfahren.

Sevan ist ein Bau- und Projektmanagement-Unternehmen, das innovative Technologien einsetzt, um seinen Kunden Spitzenleistungen zu bieten. Sevan – mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, in der Nähe von Chicago – beschäftigt über 400 Mitarbeiter und hat eine internationale Niederlassung in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions hat den Anspruch, das weltweit beste Unternehmen bei der Bereitstellung von innovativem Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalysen für Unternehmen mit mehreren Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald’s, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby’s. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, berechenbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und hat Generalauftragnehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat das Sevan-Team mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben und mehr als 28.000 Gutachten erstellt. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten. Mehr über Sevan können Sie unter www.sevansolutions.com nachlesen.

