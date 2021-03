Walgreens kondigt verdere uitbreiding van zijn bedrijfsstrategie voor financiële dienstverlening aan met InComm Payments

DEERFIELD, Illinois (VS) EN ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Walgreens kondigde vandaag een overeenkomst aan met InComm Payments, een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van betalingstechnologie, om zijn klanten gemakkelijke en toegankelijke opties voor financiële diensten te bieden. Samen zullen de bedrijven een nieuw bankrekeningaanbod lanceren voor hun klanten die bij MetaBank* kunnen worden geopend met een Mastercard-debetkaart waarmee Walgreens-shoppers zowel in de winkel als online kunnen worden bediend en waarmee ze myWalgreens Cash-awards kunnen verdienen op alle aankopen als onderdeel van het nieuwe klantenloyaliteitsprogramma myWalgreens dat in november 2020 werd gelanceerd.

Deze overeenkomst maakt deel uit van de alternatieve winststrategie van Walgreens en heeft onlangs een breder initiatief aangekondigd om nieuwe financiële producten en diensten te lanceren die haar voortdurende inzet om gedifferentieerde diensten en voordelen aan haar klanten te bieden, versterken. De nieuwe bankoplossing vormt een aanvulling op de plannen van Walgreens om zijn focus op gezondheid en welzijn voort te zetten en zijn loyaliteitsprogramma en klantpersonalisatie te verbeteren. De oplossing maakt gebruik van het moderne digitale banking-as-a-service-platform van InComm Payments. Walgreens-shoppers kunnen het product in de winkel vinden of zich direct online aanmelden en vervolgens gemakkelijk hun dagelijkse financiën beheren in een nieuwe, gebruiksvriendelijke app voor mobiel bankieren. De bankrekening zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 beschikbaar zijn bij bijna 9.000 Walgreens-winkels en online.

“Walgreens zet zich in om klanten te helpen met hun gezondheids- en welzijnsbehoeften. We zijn verheugd ons aanbod van financiële diensten uit te breiden om de ervaringen en manieren waarop we voorzien in de financiële behoeften van klanten verder te verrijken”, zei John Standley, president, Walgreens. “We kijken ernaar uit om in de nabije toekomst nog meer klantgerichte betalingsinitiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn te verkennen en te introduceren, terwijl we tegelijkertijd nieuwe inkomstenstromen creëren.”

“We zijn vereerd dat Walgreens de financiële dienstenoplossingen van InComm Payments heeft gekozen om verdere voordelen te bieden aan zijn klanten en gemeenschappen”, zei Stefan Happ, president van InComm Payments. “Dit nieuwe productaanbod zal Walgreens vestigen als een bestemming voor financiële diensten, voortbouwend op de erfenis van Walgreens als een allesomvattende winkel voor apotheek en gemak.”

Bovendien zijn Walgreens en InComm Payments van plan om het cadeaukaartprogramma met het merk Walgreens opnieuw te lanceren. InComm Payments zal toezicht houden op het beheer van het bestaande fysieke cadeaukaartprogramma van Walgreeens, de digitale cadeaukaarten van Walgreens lanceren en digitale aankoop en inwisseling op walgreens.com mogelijk maken. InComm Payments zal ook een bredere distributie van de Walgreens-cadeaukaart faciliteren via B2B-, loyaliteits-, belonings- en e-commercekanalen. De uitbreiding versterkt de 12-jarige samenwerking van InComm Payments en Walgreens en verbetert tegelijkertijd het merk Walgreens en de klantervaring in de winkel, online en via mobiel.

*Bankrekeningen zijn direct opvraagbare deposito's bij, met debetkaarten uitgegeven door, MetaBank®, NA, FDIC-lid, krachtens licentie van Mastercard International Incorporated.

Over Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) is onderdeel van de Retail Pharmacy USA Division van Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), een wereldleider in de detailhandel en groothandel in farmaceutica. Als meest geliefde bedrijf voor apotheek-, gezondheids- en beautyproducten van Amerika heeft Walgreens zich ten doel gesteld om de gezondheid en het welzijn van elke gemeenschap in Amerika te verdedigen. Walgreens heeft meer dan 9.000 winkellocaties in Amerika, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden en is er trots op een gezondheidsbestemming in de buurt te zijn die dagelijks ongeveer 8 miljoen klanten bedient. De apothekers van Walgreens spelen een cruciale rol in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem door het ruime aanbod aan apotheek- en gezondheidszorgdiensten. Om zo goed mogelijk aan de behoeften van klanten en patiënten te voldoen, biedt Walgreens een echte omnichannel-ervaring, met platforms die fysiek en digitaal samenbrengen, ondersteund door de nieuwste technologie om in het hele land op lokaal niveau hoogwaardige producten en diensten te leveren.

Over InComm Payments

InComm Payments is een wereldleider op het gebied van innovatieve betalingstechnologie. Door gebruik te maken van dynamische technologie en bewezen expertise, levert InComm Payments verbeterde end-to-end-betalingsplatformen en opkomende financiële technologieoplossingen die bedrijven helpen bij de groei in een breed scala van industrieën, waaronder detailhandel, gezondheidszorg en tolbetaling en transit, stimuleringen, mobiele betalingen en financiële diensten. Door omnichannel-verbindingen mogelijk te maken met een steeds groter wordend consumentenbestand in een ecosysteem dat steeds digitaler wordt, creëert InComm Payments naadloze en waardevolle handelservaringen over de hele wereld. Met meer dan 27 jaar ervaring, meer dan 500.000 distributiepunten, 386 wereldwijde patenten en een aanwezigheid in meer dan 30 landen, leidt InComm Payments de betalingsindustrie vanuit het hoofdkantoor in Atlanta, Georgia. Meer informatie op www.InCommPayments.com.

Over MetaBank®, N.A.

MetaBank​®, NA, een nationale bank, is een dochteronderneming van Meta Financial Group, Inc.​® (Nasdaq: CASH), een in South Dakota gevestigde financiële holding. MetaBank is een bedrijf voor financiële ondersteuning dat werkt aan het vergroten van de financiële beschikbaarheid, keuze en kansen voor iedereen. MetaBank streeft ernaar barrières weg te nemen die traditionele instellingen in de weg leggen van financiële toegang, en om economische mobiliteit te bevorderen door verantwoorde, veilige, hoogwaardige financiële producten aan te bieden die bijdragen aan personen en gemeenschappen in de kern van de reële economie. Aanvullende informatie is te vinden op www.metapay.com of www.metafinancialgroup.com​.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.