Michelle Seitz, Chairman and CEO of Russell Investments (Photo: Business Wire)

SEATTLE & BALA CYNWYD, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Russell Investments, een toonaangevende uitbestede CIO (OCIO) -leverancier en wereldwijde firma voor investeringsoplossingen, en Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE), een toonaangevend investeringsmanagementbedrijf voor particuliere markten, kondigden vandaag een strategisch partnerschap dat de wereldwijde klanten van Russell Investments toegang zal geven tot Hamilton Lane’s toonaangevende investeringsoplossingen voor particuliere markten, datagestuurd onderzoek en innovatieve technologische tools.

