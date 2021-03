Andersen Global consolida la sua presenza nell’Asia centrale collaborando con uno studio legale nel Kirghizistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global stipula un accordo di collaborazione con lo studio legale Satarov, Askarov & Partners del Kirghizistan, estendendo la sua copertura geografica nell’Asia centrale.

Fondato nel 2010, Satarov, Askarov & Partners, è specializzato nell’arbitrato internazionale e negli investimenti esteri, fornendo servizi a singoli, imprese locali, società straniere e istituzioni governative. Con una sede a Bishkek, lo studio legale full-service offre una vasta gamma di servizi legali commerciali tra cui fusioni e acquisizioni aziendali, finanziamento del debito, risorse naturali, anti-monopolio e concorrenza, tassazione e contenziosi fiscali, commercio internazionale, diritto doganale e diritto penale.

“I servizi di alta qualità per i clienti saranno sempre una priorità” ha affermato l’Amministratore delegato Anvar Askarov. “La nostra vasta esperienza e la nostra conoscenza del mercato ci permettono di fornire le migliori soluzioni del settore, oltre ad aver assunto un impegno verso la continua espansione delle nostre capacità in questo contesto in costante crescita. La nostra collaborazione con Andersen Global aumenta le nostre capacità di crescita, assicurando servizi integrati a livello locale e internazionale”.

“Satarov, Askarov & Partners fornisce un’ampia copertura in uno dei mercati chiave dell’Asia centrale”, ha detto Mark Vorsatz, Presidente e Amministratore delegato di Andersen Global. “Il loro impegno per la gestione e la trasparenza ha portato a relazioni di lunga durata con i clienti. Questo studio è complementare al nostro team già presente nella regione e attendiamo con ansia l’opportunità di consolidare il nostro rapporto di lavoro con Anvar e il suo team”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 263 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

