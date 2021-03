Andersen Global renforce sa présence en Asie centrale avec un cabinet d’avocats basé au Kirghizistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a conclu un accord de collaboration avec le cabinet d’avocats Satarov, Askarov & Partners basé au Kirghizistan, étendant ainsi sa couverture géographique en Asie centrale.

Satarov, Askarov & Partners, fondé en 2010, se spécialise dans l’arbitrage international et les investissements étrangers, fournissant ses services à des particuliers, des entreprises locales, des entreprises étrangères et des institutions gouvernementales. Depuis son bureau à Bichkek, le cabinet d’avocats à service complet offre une large gamme de prestations juridiques et commerciales, notamment concernant les fusions et acquisitions d’entreprises, le financement de la dette, les ressources naturelles, l’anti-monopole et la concurrence, la fiscalité et les litiges fiscaux, le commerce international, la législation douanière et le droit pénal.

« Assurer des services clients de haute qualité restera notre priorité majeure », a déclaré le directeur général, Anvar Askarov. « Notre vaste expérience et notre connaissance du marché nous permettent de fournir les meilleures solutions de leur catégorie, et nous sommes déterminés à étendre continuellement nos capacités dans cet environnement à la croissance continue. Notre collaboration avec Andersen Global va optimiser notre croissance et garantir aux clients des services intégrés au niveau local comme au niveau international. »

« Satarov, Askarov & Partners offre une large couverture dans l’un des principaux marchés d’Asie centrale », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Leur engagement envers l’intendance et la transparence a abouti à des relations de longue date avec les clients. Ils complètent notre équipe dans la région, et nous sommes impatients de renforcer nos relations de travail avec Anvar et son équipe. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 263 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

