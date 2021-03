BOMBAY SAPPHIRE® EM UMA MISSÃO DE SER O GIN MAIS SUSTENTÁVEL DO MUNDO

BOMBAY SAPPHIRE is the first major brand to have all 10 of its botanical ingredients on track to be 100% sustainably-sourced and certified by the end of 2021. This news is a major step towards Bacardi, the largest privately-held spirits company in the world, that owns the gin brand, achieving its 2025 goal of sourcing 100% of its key ingredients from sustainably certified suppliers.

HAMILTON, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Depois de décadas cuidadosamente construindo parcerias sustentáveis ​​com fazendeiros e fornecedores, o BOMBAY SAPPHIRE, o icônico gin premium da família Bacardi Limited, tem o orgulho de anunciar que todos os 10 de seus ingredientes botânicos estão a caminho de serem certificados como sustentáveis ​​em 2021. Com oito fornecedores já certificados pelo padrão For Life, a meta é que os dois produtores restantes – de grãos do paraíso de Gana e de alcaçuz da China – sejam certificados nos meses seguintes ao cancelamento das restrições de viagens.

Esta notícia é um grande passo para a Bacardi, a maior empresa privada de bebidas destiladas do mundo, atingir sua meta para 2025 de obter 100% de seus ingredientes principais de fornecedores certificados de forma sustentável.

Os 10 botânicos, que incluem zimbro da Toscana, coentro do Marrocos, casca de limão da Espanha e bagas de cubeb de Java, são selecionados manualmente pelo Mestre de Botânicos da BOMBAY SAPPHIRE Ivano Tonutti para criar o sabor fresco e brilhante do gin.

Apenas os botânicos da melhor qualidade são selecionados por Ivano e seu trabalho não termina aí. A certificação For Life concedida pela Ecocert S.A., especialista líder mundial na certificação de práticas sustentáveis, reconhece o compromisso de Ivano e da Bacardi em trabalhar apenas com fornecedores que ajam com responsabilidade e garantam um futuro sustentável para os agricultores, suas comunidades e o meio ambiente.

A BOMBAY SAPPHIRE foi pioneira em sustentabilidade na indústria de destilados. A marca há muito investe em inovações, oferecendo soluções criativas para desafios complexos. Quando a destilaria BOMBAY SAPPHIRE foi inaugurada em Laverstoke, Inglaterra, em 2014, ela definiu um novo padrão de sustentabilidade ao apresentar muitas dessas inovações – o design da destilaria foi classificado como ‘excelente’ pelo BREEAM, a avaliação ambiental mais reconhecida para edifícios.

“Temos uma abordagem de 360 ​​graus para a sustentabilidade”, diz Ivano Tonutti. “É nossa responsabilidade nos preocupar tanto com os fazendeiros e suas comunidades quanto com os vegetais que eles cultivam e colhem para a BOMBAY SAPPHIRE. Ao cuidar do seu bem-estar e investir em práticas agrícolas sustentáveis, estamos ajudando a proteger o meio ambiente e seus meios de subsistência para as gerações futuras”.

Um exemplo disso na prática é a aldeia em Gana onde, ao longo de vários anos, a Bacardi trabalhou com a AIESEC, uma organização não governamental local, para ajudar a comunidade a se estabelecer como uma cooperativa agrícola independente – instalando uma bomba d'água, que agora abastece a aldeia com água potável, e recrutando um agrônomo para aconselhamento e orientação de especialistas. Este ano, a vila vai colher sua primeira safra de grãos do paraíso para a BOMBAY SAPPHIRE.

“A certificação For Life dá aos consumidores a tranquilidade de saber que os ingredientes vêm de organizações comprometidas com a melhoria contínua”, afirma o diretor executivo da Ecocert, Philippe Thomazo. “For Life significa que os fornecedores que cultivam e colhem os botânicos certificados para a BOMBAY SAPPHIRE estão agindo com responsabilidade em todos os aspectos”.

Natasha Curtin, vice-presidente da BOMBAY SAPPHIRE, afirma: “Estou extremamente orgulhosa desta última conquista de Ivano e sua equipe, mas, como uma indústria, devemos todos investir em um futuro mais sustentável. Ivano passou mais de 20 anos construindo relacionamentos próximos com nossos agricultores e fornecedores em todo o mundo. Com sua experiência e conhecimento, criamos um projeto para o abastecimento sustentável de botânicos, que esperamos que inspire outros a fazer o mesmo”.

A Bacardi trabalhou em estreita colaboração com seus fornecedores para ajudá-los a obter a certificação For Life. Para serem certificados, os fornecedores devem se comprometer com a melhoria contínua nas seguintes áreas:

- o bem-estar das pessoas envolvidas na colheita e fornecimento de botânicos;

- a redução de seu impacto ambiental;

- suas práticas de compra responsáveis;

- e o desenvolvimento sustentável em nível local e nos principais estágios da cadeia de abastecimento.

Saiba mais sobre os compromissos de sustentabilidade da Bacardi e sua visão de se tornar a empresa de destilados global mais ambientalmente responsável em https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment.

Beba sempre com responsabilidade.

Sobre o gin BOMBAY SAPPHIRE

O BOMBAY SAPPHIRE, o gin premium número um do mundo, é criado com uma combinação única de 10 ingredientes botânicos provenientes de todo o mundo. Nas históricas casas da destilaria BOMBAY SAPPHIRE em Hampshire, Inglaterra, o vapor de álcool passa por cestos de cobre perfurados preenchidos manualmente com os 10 vegetais. Por meio desse processo de destilação exclusivo, chamado de infusão de vapor, o BOMBAY SAPPHIRE captura perfeitamente os sabores naturais e aromáticos de cada botânico, resultando no sabor fresco e brilhante do gin. Premiado com uma medalha de ouro dupla no San Francisco World Spirits Competition 2017, a BOMBAY SAPPHIRE é consistentemente reconhecida por criar o gin da melhor qualidade. Para obter mais informações, explore www.bombaysapphire.com.

BOMBAY SAPPHIRE faz parte do portfólio da Bacardi Limited, com sede global em Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR’S®, o gin BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON’S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há quase 160 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited é uma empresa de propriedade familiar, emprega atualmente mais de sete mil pessoas, opera unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Sobre o Ecocert Group

Com mais de 30 anos de compromisso com a sustentabilidade e com o desenvolvimento da agricultura orgânica em todo o mundo, a Ecocert oferece suporte às partes interessadas na compreensão, implementação e promoção de práticas sustentáveis ​​por meio de treinamento, consultoria e serviços de certificação independente. A Ecocert oferece apenas uma gama de padrões selecionados, reconhecidos e exigentes com altos critérios ambientais e sociais. Para organizações que desejam ir mais longe na transição, a Ecocert também desenvolve programas inovadores com requisitos mais elevados (Fair For Life, For Life, En Cuisine, etc.). Hoje o grupo também é uma empresa líder mundial na certificação de agricultura orgânica e cosmética, presente em mais de 130 países por meio de uma rede internacional de 31 subsidiárias com mais de 1.700 colaboradores. Para saber mais sobre como a Ecocert atua para um mundo sustentável, visite: www.ecocert.com ou siga a Ecocert no LinkedIn ou Facebook.

