Video met introductie van een systeem voor certificering van kookvaardigheden in de Japanse keuken, uitgebracht door TOW Co., Ltd. (Tokio, Japan), de instantie voor certificering van toepassing/beheer

Video Introducing System for Certification of Japanese Cuisine Cooking Skills

Video Introducing System for Certification of Japanese Cuisine Cooking Skills

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--TOW Co., Ltd.:

[https://tow.co.jp/certification/]

Volg deze link voor een documentaire die de waarde van het certificeringssysteem aantoont aan de hand van de verhalen van buitenlandse chef-koks die de test voor Gold-certificering, de hoogst omschreven norm van het systeem, hebben geprobeerd.

Het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij heeft per april 2016 richtlijnen opgesteld voor de certificering van kookvaardigheden voor de Japanse keuken in het buitenland.

Dit systeem legt specifieke normen vast die particuliere organisaties kunnen gebruiken om buitenlandse chef-koks te erkennen die bepaalde kennis- en kookvaardigheden hebben verworven die nodig zijn voor de bereiding van de Japanse keuken, om ervoor te zorgen dat de aantrekkingskracht van de Japanse eet- en voedingscultuur, evenals van Japanse landbouw- en zeeproducten op gepaste en effectieve wijze over de hele wereld worden gecommuniceerd.*

En hierdoor kan de privésector zichzelf positioneren als een drijvende kracht bij het promoten van inspanningen om kookvaardigheden in de Japanse keuken te certificeren, het aantal gecertificeerde personen te vergroten en verdere groei te bevorderen van buitenlandse chef-koks die de juiste kennis en vaardigheden hebben verworven voor de bereiding van de Japanse keuken, allemaal met het uiteindelijke doel de wereldwijde reputatie van de Japanse eet- en voedingscultuur verder te versterken en de consumptie van Japanse landbouw- en zeeproducten uit te breiden.

Daartoe is TOW Co., Ltd. actief betrokken als de applicatie-/beheerinstantie van het certificeringssysteem. Vanaf maart 2021 heeft het 11 certificeringsinstanties goedgekeurd, die op hun beurt van 14 individuele chef-koks hebben erkend dat ze voldoen aan de Gold-certificeringsnormen, 187 die voldoen aan Zilver en 389 die voldoen aan Brons.

Hoewel de COVID-19-pandemie wereldwijd een flinke slag heeft toegebracht aan de voedselindustrie, blijft TOW Co., Ltd. zich inzetten voor het uitvoeren van zijn missies en het aanmoedigen van alle buitenlandse chef-koks die de kennis en vaardigheden willen opdoen om de Japanse keuken op de juiste manier te bereiden. We hopen dat het maken en delen van deze video waarin het systeem voor certificering van kookvaardigheden voor de Japanse keuken wordt geïntroduceerd, zal helpen om deze doelen te bereiken.

*Certificeringsstandaarden

Gold

Degenen die ongeveer twee jaar praktische ervaring hebben in een Japans restaurant in Japan waarvan de chef-kok Japans is en worden geacht de gespecificeerde kennis en vaardigheden te hebben verworven.

Kennis en vaardigheden die moeten worden opgedaan

Kennis van de Japanse voedingscultuur

Kennis van de Japanse voedingscultuur, Japans eten, eetgewoonten, Japanse sake en thee.

Kennis van de Japanse voedingscultuur, Japans eten, eetgewoonten, Japanse sake en thee. Kennis van hygiënemanagement

Soorten en preventie van voedselvergiftiging, kleding, verwerking van voedselingrediënten, schoonmaken en sterilisatie van kookgerei en apparatuur, voedselingrediënten en eten dat verhitting vereist.

Soorten en preventie van voedselvergiftiging, kleding, verwerking van voedselingrediënten, schoonmaken en sterilisatie van kookgerei en apparatuur, voedselingrediënten en eten dat verhitting vereist. Technieken

Hoe Japans kookgerei en apparatuur te gebruiken, hoe voedselingrediënten te selecteren, hoe voedselingrediënten te snijden en te schillen, procedures en tijden die nodig zijn voor koken, warmteniveau / mechanisme van aanbrengen van warmte, hoe dashi (Japanse soepbouillon) te maken, mengverhoudingen van kruiden, presentatie, bewaarmethode, voorbereiding van het menu.

Hoe Japans kookgerei en apparatuur te gebruiken, hoe voedselingrediënten te selecteren, hoe voedselingrediënten te snijden en te schillen, procedures en tijden die nodig zijn voor koken, warmteniveau / mechanisme van aanbrengen van warmte, hoe dashi (Japanse soepbouillon) te maken, mengverhoudingen van kruiden, presentatie, bewaarmethode, voorbereiding van het menu. Omotenashi

Woorden, begroeting, aandacht, manieren, hoe maaltijden te serveren.

Silver

Degenen die lessen namen en kennis en vaardigheden opdeden met betrekking tot de Japanse keuken, gingen ongeveer een jaar naar kookscholen in en buiten hun eigen land en studeerden vervolgens af aan die school.

OF

Degenen die ongeveer een jaar praktijkervaring hebben in een Japans restaurant in Japan, waarvan de chef-kok Japans is, en worden geacht de gespecificeerde kennis en vaardigheden te hebben verworven.

Kennis en vaardigheden die moeten worden opgedaan

Kennis van de Japanse voedingscultuur

Kennis van de Japanse voedingscultuur, Japans eten, eetgewoonten

Kennis van de Japanse voedingscultuur, Japans eten, eetgewoonten Kennis van hygiënemanagement

Soorten en preventie van voedselvergiftiging, kleding, verwerking van voedselingrediënten, schoonmaken en sterilisatie van kookgerei en apparatuur, voedselingrediënten en eten dat verhitting vereist.

Soorten en preventie van voedselvergiftiging, kleding, verwerking van voedselingrediënten, schoonmaken en sterilisatie van kookgerei en apparatuur, voedselingrediënten en eten dat verhitting vereist. Technieken

Hoe Japans kookgerei en apparatuur te gebruiken, hoe voedselingrediënten te selecteren, hoe voedselingrediënten te snijden en te schillen, mengverhoudingen van kruiden, procedures en tijden die nodig zijn voor koken, warmteniveau / mechanisme van aanbrengen van warmte, hoe dashi (Japanse soepbouillon) te maken, presentatie, bewaarmethode.

Hoe Japans kookgerei en apparatuur te gebruiken, hoe voedselingrediënten te selecteren, hoe voedselingrediënten te snijden en te schillen, mengverhoudingen van kruiden, procedures en tijden die nodig zijn voor koken, warmteniveau / mechanisme van aanbrengen van warmte, hoe dashi (Japanse soepbouillon) te maken, presentatie, bewaarmethode. Omotenashi

Manieren, hoe maaltijden te serveren

Brons

Degenen die training hebben gevolgd met betrekking tot kennis en vaardigheden gespecificeerd in korte sessies enz. Georganiseerd door een Japanse kookschool en/of particuliere instellingen in en buiten hun eigen land en vervolgens geslaagd zijn voor het examen dat werd afgenomen door de certificeringsinstantie.

Kennis en vaardigheden die moeten worden opgedaan

Kennis van de Japanse voedingscultuur

Kennis van de Japanse voedingscultuur

Kennis van de Japanse voedingscultuur Kennis van hygiënemanagement

Preventie van voedselvergiftiging, kleding, verwerking van voedselingrediënten, schoonmaken en sterilisatie van kookgerei en apparatuur, voedselingrediënten en eten dat verhitting vereist.

Preventie van voedselvergiftiging, kleding, verwerking van voedselingrediënten, schoonmaken en sterilisatie van kookgerei en apparatuur, voedselingrediënten en eten dat verhitting vereist. Technieken

Hoe Japans kookgerei en apparatuur te gebruiken, hoe voedselingrediënten te selecteren, hoe voedselingrediënten te snijden en te schillen, mengverhoudingen van kruiden, procedures en tijden die nodig zijn voor koken, presenteren, bewaarmethode.

Hoe Japans kookgerei en apparatuur te gebruiken, hoe voedselingrediënten te selecteren, hoe voedselingrediënten te snijden en te schillen, mengverhoudingen van kruiden, procedures en tijden die nodig zijn voor koken, presenteren, bewaarmethode. Omotenashi

Manieren

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.