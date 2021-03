Biomax Informatics développe la solution de gestion des connaissances de NeuroCONNECT pour le projet « Human Brain ».

PLANEGG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Biomax Informatics a annoncé aujourd'hui le développement d'une solution novatrice de gestion des connaissances et de base de données, NeuroCONNECT dans EBRAINS, une infrastructure de recherche numérique créée par le projet « Human Brain » financé par l'UE.

NeuroCONNECT permet l'intégration sémantique et la gestion des informations multimodales de la connectivité cérébrale et des atlas du cerveau dans EBRAINS. Le nouveau système sera configuré dans « NeuroXM™ Brain Science Suite » de Biomax. Les données du connectome seront enrichies par des métadonnées issues d'ontologies anatomiques, d'atlas du cerveau et d'informations démographiques. NeuroCONNECT deviendra ainsi un pôle de connaissances pour toutes les données du connectome dans l'infrastructure EBRAINS.

« Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés comme partenaire d'EBRAINS et du projet « Human Brain », le projet de science du cerveau le plus important et le plus influent en Europe », signale le Dr Klaus Heumann, CEO de Biomax Informatics. « NeuroCONNECT et nous, pourrons apporter une contribution précieuse à l'infrastructure EBRAINS et à toute la recherche apparentée aux troubles du cerveau et aux problèmes de santé mentale ».

EBRAINS a été lancée en 2019 et restera également à la disposition de la communauté des neurosciences du monde entier, au-delà des dix ans de vie du projet « Human Brain ».

À propos de EBRAINS

EBRAINS est une nouvelle infrastructure de recherche numérique, créée par le projet « Human Brain » financé par l'UE, afin de stimuler la recherche sur le cerveau et permettre de convertir les dernières découvertes scientifiques en innovations médicales et industrielles, au profit des patients et de la société. Elle s'appuie sur les neurosciences de pointe et offre une vaste gamme d'ensembles de données sur le cerveau, un atlas cérébral multiniveau, des outils de modélisation et de simulation, un accès simplifié à des ressources informatiques de haute performance et à des plateformes robotiques et neuromorphiques.

A propos de NeuroXM™ Brain Science Suite

NeuroXM™ Brain Science Suite fournit des informations complètes issues de la neuro-imagerie, de la biologie moléculaire, des données neuro-génomiques, des ontologies publiques et des ensembles de données intégrés dans un modèle uniforme de connaissance. Le réseau extensible de concepts neuroscientifiques interdépendants propose aux utilisateurs une interface unique permettant de collecter des connaissances, de se centrer sur des questions précises et d'avoir de meilleurs résultats provenant d'investissements dans des données neurologiques coûteuses.

À propos de Biomax Informatics

Biomax Informatics propose des solutions logicielles facilitant une meilleure prise de décision et une gestion optimale des connaissances dans le secteur des sciences de la vie. Grâce aux logiciels de l'entreprise, les clients peuvent créer de la valeur ajoutée en intégrant des informations issues de leurs ressources internes et de ressources publiques, ce qui leur permet d'adopter une approche fondée sur la connaissance et de développer des produits innovants dans le domaine des sciences de la vie. La clientèle internationale de Biomax est constituée de cliniques, d'entreprises et d'instituts de recherche couronnés de succès dans les domaines de la recherche de substances actives, du diagnostic, de la chimie fine et des produits alimentaires et végétaux. Fondée en 1997, l'entreprise emploie actuellement 45 personnes et a son siège à Planegg, près de Munich. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : www.biomax.com.

