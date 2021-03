Andersen Global fortalece presença na Ásia Central com escritório de advocacia baseado no Quirguistão

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global celebra um acordo de colaboração com o escritório de advocacia Satarov, Askarov & Partners, com sede no Quirguistão, estendendo sua cobertura geográfica na Ásia Central.

O Satarov, Askarov & Partners, fundado em 2010, é especializado em arbitragem internacional e investimento estrangeiro, prestando serviços a pessoas físicas, empresas locais, empresas estrangeiras e instituições governamentais. Com escritório em Bishkek, o escritório de advocacia de serviço completo oferece uma ampla gama de serviços jurídicos comerciais, incluindo fusões e aquisições, financiamento de dívidas, recursos naturais, antimonopólio e concorrência, tributação e contencioso tributário, comércio internacional, direito aduaneiro e penal.

“Os serviços de alta qualidade ao cliente sempre serão uma alta prioridade”, disse o diretor administrativo Anvar Askarov. “Nossa ampla experiência e conhecimento do mercado nos permitem oferecer as melhores soluções da categoria, e estamos comprometidos em expandir nossas capacidades continuamente neste ambiente em constante crescimento. Nossa colaboração com a Andersen Global aumenta nosso crescimento e garante que os clientes recebam serviços contínuos em nível local e internacional”.

“Satarov, Askarov & Partners oferece ampla cobertura em um dos principais mercados da Ásia Central”, disse o presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. “Seu compromisso com a administração e a transparência resultou em relacionamentos de longa data com os clientes. Eles complementam nossa equipe na região, e esperamos fortalecer nossa relação de trabalho com Anvar e sua equipe”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 7 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 263 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

